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Бирюков: более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве - РИА Новости, 17.09.2024
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09:40 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/biryukov-1973108993.html
Бирюков: более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве
Бирюков: более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве - РИА Новости, 17.09.2024
Бирюков: более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили с начала года более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:40
2024-09-17T09:40
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили с начала года более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств. Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки. В этом году планируем в общей сложности обновить 385 таких объектов, работы на 305 из них уже завершены", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. "В рамках работ специалисты демонтируют старые металлические конструкции на оголовках вентшахт, тщательно очищают бетонные поверхности от старой штукатурки, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости проводится замена вентиляторов. На заключительном этапе выполняется облицовка сооружения гранитом, которые является пожаростойким материалом и прост в обработке", - уточнил Бирюков. Облицовка вентшахт выполняется только при плюсовых температурах, когда можно проводить работы со специальным клеящим составом. При ее проведении используются материалы и оборудование российских производителей. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 816 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков

Бирюков: более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновили в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВентиляционная шахта коллекторного комплекса в Москве
Вентиляционная шахта коллекторного комплекса в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вентиляционная шахта коллекторного комплекса в Москве
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили с начала года более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств. Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли современные модернизированные решетки. В этом году планируем в общей сложности обновить 385 таких объектов, работы на 305 из них уже завершены", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений.
"В рамках работ специалисты демонтируют старые металлические конструкции на оголовках вентшахт, тщательно очищают бетонные поверхности от старой штукатурки, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости проводится замена вентиляторов. На заключительном этапе выполняется облицовка сооружения гранитом, которые является пожаростойким материалом и прост в обработке", - уточнил Бирюков.
Облицовка вентшахт выполняется только при плюсовых температурах, когда можно проводить работы со специальным клеящим составом. При ее проведении используются материалы и оборудование российских производителей.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 816 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.
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