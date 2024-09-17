Рейтинг@Mail.ru
Россия не против участия Запада в новом евразийском порядке, заявил Келин - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 17.09.2024 (обновлено: 18:37 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/bezopasnost-1973105867.html
Россия не против участия Запада в новом евразийском порядке, заявил Келин
Россия не против участия Запада в новом евразийском порядке, заявил Келин - РИА Новости, 17.09.2024
Россия не против участия Запада в новом евразийском порядке, заявил Келин
Россия не выступает против привлечения стран Западной Европы к участию в новом евразийском порядке, который может быть создан, если они сами того захотят,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:14
2024-09-17T18:37
россия
западная европа
лондон
андрей келин
владимир путин
ричард саква
оон
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:144:1512:995_1920x0_80_0_0_93fb3c2e2c4f31ceb8fcd4487e475b13.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия не выступает против привлечения стран Западной Европы к участию в новом евразийском порядке, который может быть создан, если они сами того захотят, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Когда мы говорим о возможности урегулирования с Украиной в дальнейшем, мы также говорим о двухуровневой системе. Один из уровней - само урегулирование с Украиной, а вторым, конечно, будет новый евразийский порядок, евразийская структура. Однако мы не отрицаем участия в этой системе Западной Европы и Европы в целом, если они согласятся", - сказал он в беседе с британским политологом Ричардом Саквой. В июле посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что российские и британские дипломаты обсудили на начальном этапе вопрос создания новой общей архитектуры безопасности в Евразии. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
https://ria.ru/20240704/shos-1957251074.html
https://ria.ru/20240814/britaniya-1966078998.html
россия
западная европа
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564671272_0:2:1512:1136_1920x0_80_0_0_5a365799bf0aacfe394944dc8704a3e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, западная европа, лондон, андрей келин, владимир путин, ричард саква, оон, безопасность
Россия, Западная Европа, Лондон, Андрей Келин, Владимир Путин, Ричард Саква, ООН, Безопасность
Россия не против участия Запада в новом евразийском порядке, заявил Келин

Посол Келин рассказал об архитектуре нового евразийского порядка

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия не выступает против привлечения стран Западной Европы к участию в новом евразийском порядке, который может быть создан, если они сами того захотят, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Когда мы говорим о возможности урегулирования с Украиной в дальнейшем, мы также говорим о двухуровневой системе. Один из уровней - само урегулирование с Украиной, а вторым, конечно, будет новый евразийский порядок, евразийская структура. Однако мы не отрицаем участия в этой системе Западной Европы и Европы в целом, если они согласятся", - сказал он в беседе с британским политологом Ричардом Саквой.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
На саммите ШОС обсудят идею Путина о евразийской безопасности
4 июля, 05:34
В июле посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что российские и британские дипломаты обсудили на начальном этапе вопрос создания новой общей архитектуры безопасности в Евразии.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
Пушка танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Посол в Лондоне объяснил цель призыва Британии готовиться к войне с Россией
14 августа, 08:23
 
РоссияЗападная ЕвропаЛондонАндрей КелинВладимир ПутинРичард СакваООНБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала