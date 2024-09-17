https://ria.ru/20240917/bezopasnost-1973105867.html

Россия не против участия Запада в новом евразийском порядке, заявил Келин

Россия не против участия Запада в новом евразийском порядке, заявил Келин - РИА Новости, 17.09.2024

Россия не против участия Запада в новом евразийском порядке, заявил Келин

Россия не выступает против привлечения стран Западной Европы к участию в новом евразийском порядке, который может быть создан, если они сами того захотят,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:14

2024-09-17T09:14

2024-09-17T18:37

россия

западная европа

лондон

андрей келин

владимир путин

ричард саква

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безопасность

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия не выступает против привлечения стран Западной Европы к участию в новом евразийском порядке, который может быть создан, если они сами того захотят, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Когда мы говорим о возможности урегулирования с Украиной в дальнейшем, мы также говорим о двухуровневой системе. Один из уровней - само урегулирование с Украиной, а вторым, конечно, будет новый евразийский порядок, евразийская структура. Однако мы не отрицаем участия в этой системе Западной Европы и Европы в целом, если они согласятся", - сказал он в беседе с британским политологом Ричардом Саквой. В июле посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что российские и британские дипломаты обсудили на начальном этапе вопрос создания новой общей архитектуры безопасности в Евразии. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.

https://ria.ru/20240704/shos-1957251074.html

https://ria.ru/20240814/britaniya-1966078998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, западная европа, лондон, андрей келин, владимир путин, ричард саква, оон, безопасность