https://ria.ru/20240917/bespilotniki-1973096970.html

Над Брянской областью за ночь сбили 15 украинских БПЛА

Над Брянской областью за ночь сбили 15 украинских БПЛА - РИА Новости, 17.09.2024

Над Брянской областью за ночь сбили 15 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над Брянской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T07:42

2024-09-17T07:42

2024-09-17T07:42

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над Брянской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240916/pvo-1973023428.html

брянская область

россия

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брянская область, россия