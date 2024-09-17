https://ria.ru/20240917/bespilotniki-1973096970.html
Над Брянской областью за ночь сбили 15 украинских БПЛА
Над Брянской областью за ночь сбили 15 украинских БПЛА - РИА Новости, 17.09.2024
Над Брянской областью за ночь сбили 15 украинских БПЛА
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над Брянской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T07:42
2024-09-17T07:42
2024-09-17T07:42
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над Брянской областью и один над Курской, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240916/pvo-1973023428.html
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брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия
Над Брянской областью за ночь сбили 15 украинских БПЛА
Минобороны: над Брянской и Курской областями за ночь сбили 16 БПЛА ВСУ