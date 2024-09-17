https://ria.ru/20240917/bespilotniki-1973087527.html

В Брянской области уничтожили еще семь беспилотников

В Брянской области уничтожили еще семь беспилотников - РИА Новости, 17.09.2024

В Брянской области уничтожили еще семь беспилотников

Еще семь БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T03:20

2024-09-17T03:20

2024-09-17T03:22

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298765_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_eb88fc5cb43b4ad2ade011546acd87dd.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Еще семь БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.Вечером в понедельник Минобороны РФ сообщило, что российская ПВО уничтожила восемь украинских дронов самолетного типа над территорией региона."Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал губернатор в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240915/bespilotnik-1972848081.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, александр богомаз, россия