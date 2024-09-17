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В Брянской области уничтожили еще семь беспилотников - РИА Новости, 17.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:20 17.09.2024 (обновлено: 03:22 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/bespilotniki-1973087527.html
В Брянской области уничтожили еще семь беспилотников
В Брянской области уничтожили еще семь беспилотников - РИА Новости, 17.09.2024
В Брянской области уничтожили еще семь беспилотников
Еще семь БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T03:20
2024-09-17T03:22
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Еще семь БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.Вечером в понедельник Минобороны РФ сообщило, что российская ПВО уничтожила восемь украинских дронов самолетного типа над территорией региона."Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал губернатор в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240915/bespilotnik-1972848081.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области уничтожили еще семь беспилотников

Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще семь БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Еще семь БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Вечером в понедельник Минобороны РФ сообщило, что российская ПВО уничтожила восемь украинских дронов самолетного типа над территорией региона.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
15 сентября, 20:12
"Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал губернатор в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазРоссия
 
 
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