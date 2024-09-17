https://ria.ru/20240917/bespilotniki-1973087527.html
В Брянской области уничтожили еще семь беспилотников
В Брянской области уничтожили еще семь беспилотников - РИА Новости, 17.09.2024
В Брянской области уничтожили еще семь беспилотников
Еще семь БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T03:20
2024-09-17T03:20
2024-09-17T03:22
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298765_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_eb88fc5cb43b4ad2ade011546acd87dd.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Еще семь БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.Вечером в понедельник Минобороны РФ сообщило, что российская ПВО уничтожила восемь украинских дронов самолетного типа над территорией региона."Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал губернатор в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240915/bespilotnik-1972848081.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298765_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ca66aa0f79db871a2fd3a60a78b6cc20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области уничтожили еще семь беспилотников
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще семь БПЛА ВСУ