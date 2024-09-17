https://ria.ru/20240917/bespilotnik-1973291520.html
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожен украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил во вторник губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:57
2024-09-17T22:57
2024-09-17T23:02
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Брянской области уничтожен украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил во вторник губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил Богомаз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Богомаз: силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области украинский дрон