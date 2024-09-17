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Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:57 17.09.2024 (обновлено: 23:02 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/bespilotnik-1973291520.html
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожен украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил во вторник губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:57
2024-09-17T23:02
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Брянской области уничтожен украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил во вторник губернатор Александр Богомаз.&quot;Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте&quot;, - сообщил Богомаз в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Богомаз: силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области украинский дрон

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Брянской области уничтожен украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил во вторник губернатор Александр Богомаз.
«

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил Богомаз в Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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