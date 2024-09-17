https://ria.ru/20240917/bespilotnik-1973291520.html

Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 17.09.2024

Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ

В Брянской области уничтожен украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил во вторник губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T22:57

2024-09-17T22:57

2024-09-17T23:02

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

украина

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Брянской области уничтожен украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил во вторник губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - сообщил Богомаз в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

брянская область

украина

россия

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Наталья Макарова

брянская область, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины, россия