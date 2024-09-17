https://ria.ru/20240917/bespilotnik-1973276994.html

В Шебекинском округе беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль

В Шебекинском округе беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль - РИА Новости, 17.09.2024

В Шебекинском округе беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль

В Шебекинском городском округе дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, ранены два мирных жителя, сообщил во вторник глава региона Вячеслав... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T20:37

2024-09-17T20:37

2024-09-17T20:48

специальная военная операция на украине

авто

шебекинский район

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

украина

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Шебекинском городском округе дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, ранены два мирных жителя, сообщил во вторник глава региона Вячеслав Гладков."В Шебекинском городском округе в районе села Муром FPV-дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены два мирных жителя. У одного мужчины баротравма и поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья, у второго - баротравма. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, шебекинский район, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины