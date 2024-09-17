https://ria.ru/20240917/bespilotnik-1973276994.html
В Шебекинском округе беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль
В Шебекинском округе беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль - РИА Новости, 17.09.2024
В Шебекинском округе беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль
В Шебекинском городском округе дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, ранены два мирных жителя, сообщил во вторник глава региона Вячеслав... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:37
2024-09-17T20:37
2024-09-17T20:48
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Шебекинском городском округе дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, ранены два мирных жителя, сообщил во вторник глава региона Вячеслав Гладков."В Шебекинском городском округе в районе села Муром FPV-дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены два мирных жителя. У одного мужчины баротравма и поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья, у второго - баротравма. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Шебекинском округе беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль
Гладков: в Шебекинском округе дрон атаковал движущуюся машину, ранены 2 человека