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В Шебекинском округе беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль - РИА Новости, 17.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:37 17.09.2024 (обновлено: 20:48 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/bespilotnik-1973276994.html
В Шебекинском округе беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль
В Шебекинском округе беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль - РИА Новости, 17.09.2024
В Шебекинском округе беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль
В Шебекинском городском округе дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, ранены два мирных жителя, сообщил во вторник глава региона Вячеслав... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T20:37
2024-09-17T20:48
специальная военная операция на украине
авто
шебекинский район
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Шебекинском городском округе дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, ранены два мирных жителя, сообщил во вторник глава региона Вячеслав Гладков."В Шебекинском городском округе в районе села Муром FPV-дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены два мирных жителя. У одного мужчины баротравма и поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья, у второго - баротравма. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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авто, шебекинский район, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авто, Шебекинский район, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
В Шебекинском округе беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль

Гладков: в Шебекинском округе дрон атаковал движущуюся машину, ранены 2 человека

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Шебекинском городском округе дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, ранены два мирных жителя, сообщил во вторник глава региона Вячеслав Гладков.
«
"В Шебекинском городском округе в районе села Муром FPV-дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Ранены два мирных жителя. У одного мужчины баротравма и поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья, у второго - баротравма. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеАвтоШебекинский районШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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