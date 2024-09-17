https://ria.ru/20240917/benzin-1973207740.html
В ОПЕК рассказали, что влияет на стоимость бензина в странах ОЭСР
В ОПЕК рассказали, что влияет на стоимость бензина в странах ОЭСР - РИА Новости, 17.09.2024
В ОПЕК рассказали, что влияет на стоимость бензина в странах ОЭСР
Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) получают гораздо больше доходов от розничной продажи нефтепродуктов, чем страны Организации... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:14
2024-09-17T16:14
2024-09-17T16:14
экономика
цены на нефть
оэср
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) получают гораздо больше доходов от розничной продажи нефтепродуктов, чем страны Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) от экспорта нефти, почти на 2 триллиона долларов в год, и основную роль в высоких ценах на бензин играют налоги в экономически развитых странах, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. "Для многих потребителей налоги могут быть более значимым фактором, чем изначальная цена на нефть, в ощущении, что им "залезли в карман" на заправке", - говорится в его статье "Большую часть того, что вы платите на заправке, составляют налоги". По его мнению, цена, которую потребители платят за бензин, определяется целым рядом факторов: ценой нефти, затратами на переработку, транспортировку и сбыт, закладываемой прибылью нефтяных компаний и налогами. Но анализ показывает, что основной доход все же получают крупные страны-потребители за счет налогообложения. "Например, экономики ОЭСР получают гораздо больше доходов от розничной продажи нефтепродуктов, чем страны ОПЕК получают от первоначальной продажи своей нефти", - говорится в статье. Так, отмечается в материале, в период с 2019 по 2023 год страны ОЭСР в среднем зарабатывали на розничной продаже нефтепродуктов на 1,915 триллиона долларов в год больше (на основе средневзвешенных цен), чем страны-члены ОПЕК зарабатывали на доходах от продажи нефти. При этом в прошлом году средняя по ОЭСР доля налогов в конечной розничной цене увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составила около 44%, а в некоторых странах она была еще больше. В течение года в нескольких европейских странах налоги составляли более 50% от конечной розничной цены. "Для правительств стран-потребителей эти доходы, как правило, представляют собой чистую прибыль, которую они будут продолжать получать от продажи нефтепродуктов на своей территории", - отметил генсек. "Для стран-производителей, напротив, огромная часть доходов реинвестируется в сектор разведки, добычи и транспортных проектов, чтобы иметь возможность постоянно удовлетворять мировые потребности в нефти. Другими словами, страны-производители, часто имеющие социальные, экономические, инфраструктурные и другие проблемы, не имеют права тратить все свои доходы на эти и другие нужды, поскольку они вынуждены реинвестировать часть своей прибыли в отрасль, чтобы обеспечить текущие и будущие поставки потребителям", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, оэср, опек, в мире
Экономика, Цены на нефть, ОЭСР, ОПЕК, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, В мире
В ОПЕК рассказали, что влияет на стоимость бензина в странах ОЭСР
ОПЕК: налоги больше влияют на стоимость бензина в странах ОЭСР, чем цена нефти
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) получают гораздо больше доходов от розничной продажи нефтепродуктов, чем страны Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) от экспорта нефти, почти на 2 триллиона долларов в год, и основную роль в высоких ценах на бензин играют налоги в экономически развитых странах, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс.
"Для многих потребителей налоги могут быть более значимым фактором, чем изначальная цена на нефть, в ощущении, что им "залезли в карман" на заправке", - говорится в его статье "Большую часть того, что вы платите на заправке, составляют налоги".
По его мнению, цена, которую потребители платят за бензин, определяется целым рядом факторов: ценой нефти, затратами на переработку, транспортировку и сбыт, закладываемой прибылью нефтяных компаний и налогами. Но анализ показывает, что основной доход все же получают крупные страны-потребители за счет налогообложения.
«
"Например, экономики ОЭСР получают гораздо больше доходов от розничной продажи нефтепродуктов, чем страны ОПЕК получают от первоначальной продажи своей нефти", - говорится в статье. Так, отмечается в материале, в период с 2019 по 2023 год страны ОЭСР в среднем зарабатывали на розничной продаже нефтепродуктов на 1,915 триллиона долларов в год больше (на основе средневзвешенных цен), чем страны-члены ОПЕК зарабатывали на доходах от продажи нефти.
При этом в прошлом году средняя по ОЭСР доля налогов в конечной розничной цене увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составила около 44%, а в некоторых странах она была еще больше. В течение года в нескольких европейских странах налоги составляли более 50% от конечной розничной цены. "Для правительств стран-потребителей эти доходы, как правило, представляют собой чистую прибыль, которую они будут продолжать получать от продажи нефтепродуктов на своей территории", - отметил генсек.
"Для стран-производителей, напротив, огромная часть доходов реинвестируется в сектор разведки, добычи и транспортных проектов, чтобы иметь возможность постоянно удовлетворять мировые потребности в нефти. Другими словами, страны-производители, часто имеющие социальные, экономические, инфраструктурные и другие проблемы, не имеют права тратить все свои доходы на эти и другие нужды, поскольку они вынуждены реинвестировать часть своей прибыли в отрасль, чтобы обеспечить текущие и будущие поставки потребителям", - подчеркнул он.