https://ria.ru/20240917/benzin-1973207740.html

В ОПЕК рассказали, что влияет на стоимость бензина в странах ОЭСР

В ОПЕК рассказали, что влияет на стоимость бензина в странах ОЭСР - РИА Новости, 17.09.2024

В ОПЕК рассказали, что влияет на стоимость бензина в странах ОЭСР

Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) получают гораздо больше доходов от розничной продажи нефтепродуктов, чем страны Организации... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:14

2024-09-17T16:14

2024-09-17T16:14

экономика

цены на нефть

оэср

опек

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152111/47/1521114748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a152d3beb548026054541e73d1dd41aa.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) получают гораздо больше доходов от розничной продажи нефтепродуктов, чем страны Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) от экспорта нефти, почти на 2 триллиона долларов в год, и основную роль в высоких ценах на бензин играют налоги в экономически развитых странах, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. "Для многих потребителей налоги могут быть более значимым фактором, чем изначальная цена на нефть, в ощущении, что им "залезли в карман" на заправке", - говорится в его статье "Большую часть того, что вы платите на заправке, составляют налоги". По его мнению, цена, которую потребители платят за бензин, определяется целым рядом факторов: ценой нефти, затратами на переработку, транспортировку и сбыт, закладываемой прибылью нефтяных компаний и налогами. Но анализ показывает, что основной доход все же получают крупные страны-потребители за счет налогообложения. "Например, экономики ОЭСР получают гораздо больше доходов от розничной продажи нефтепродуктов, чем страны ОПЕК получают от первоначальной продажи своей нефти", - говорится в статье. Так, отмечается в материале, в период с 2019 по 2023 год страны ОЭСР в среднем зарабатывали на розничной продаже нефтепродуктов на 1,915 триллиона долларов в год больше (на основе средневзвешенных цен), чем страны-члены ОПЕК зарабатывали на доходах от продажи нефти. При этом в прошлом году средняя по ОЭСР доля налогов в конечной розничной цене увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составила около 44%, а в некоторых странах она была еще больше. В течение года в нескольких европейских странах налоги составляли более 50% от конечной розничной цены. "Для правительств стран-потребителей эти доходы, как правило, представляют собой чистую прибыль, которую они будут продолжать получать от продажи нефтепродуктов на своей территории", - отметил генсек. "Для стран-производителей, напротив, огромная часть доходов реинвестируется в сектор разведки, добычи и транспортных проектов, чтобы иметь возможность постоянно удовлетворять мировые потребности в нефти. Другими словами, страны-производители, часто имеющие социальные, экономические, инфраструктурные и другие проблемы, не имеют права тратить все свои доходы на эти и другие нужды, поскольку они вынуждены реинвестировать часть своей прибыли в отрасль, чтобы обеспечить текущие и будущие поставки потребителям", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

https://ria.ru/20240415/eksport-1939680602.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, оэср, опек, в мире