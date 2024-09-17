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Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий - РИА Новости, 17.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/belousov-1973171152.html
Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий
Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий - РИА Новости, 17.09.2024
Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий
Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T13:50
2024-09-17T13:50
специальная военная операция на украине
россия
курская область
андрей белоусов
белгородская область
брянская область
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, заслушал доклады командующих и обсудил меры по защите населения и инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ. "Под руководством главы российского военного ведомства Андрея Белоусова прошло заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении. По информации ведомства, министр заслушал доклады своих заместителей и командующих группировок войск о текущей обстановке и мерах, принимаемых для достаточного и своевременного обеспечения войск вооружением, материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения. Также Белоусов обсудил с руководителями трех регионов ход реализации комплекса мер по решению поступающих в оперативную группу Координационного совета вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничных территорий, сообщили в Минобороны.
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россия, курская область, андрей белоусов, белгородская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Андрей Белоусов, Белгородская область, Брянская область
Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий

Белоусов провел заседание координационного совета по безопасности приграничья

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов проводит совещание по обеспечению безопасности приграничных регионов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проводит совещание по обеспечению безопасности приграничных регионов - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов проводит совещание по обеспечению безопасности приграничных регионов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, заслушал доклады командующих и обсудил меры по защите населения и инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ.
"Под руководством главы российского военного ведомства Андрея Белоусова прошло заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, министр заслушал доклады своих заместителей и командующих группировок войск о текущей обстановке и мерах, принимаемых для достаточного и своевременного обеспечения войск вооружением, материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения.
Также Белоусов обсудил с руководителями трех регионов ход реализации комплекса мер по решению поступающих в оперативную группу Координационного совета вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничных территорий, сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАндрей БелоусовБелгородская областьБрянская область
 
 
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