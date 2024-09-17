https://ria.ru/20240917/belousov-1973171152.html

Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий

Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий - РИА Новости, 17.09.2024

Белоусов провел заседание совета по безопасности приграничных территорий

Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T13:50

2024-09-17T13:50

2024-09-17T13:50

специальная военная операция на украине

россия

курская область

андрей белоусов

белгородская область

брянская область

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов провел заседание координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, заслушал доклады командующих и обсудил меры по защите населения и инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ. "Под руководством главы российского военного ведомства Андрея Белоусова прошло заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении. По информации ведомства, министр заслушал доклады своих заместителей и командующих группировок войск о текущей обстановке и мерах, принимаемых для достаточного и своевременного обеспечения войск вооружением, материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения. Также Белоусов обсудил с руководителями трех регионов ход реализации комплекса мер по решению поступающих в оперативную группу Координационного совета вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничных территорий, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240916/kursk-1973030712.html

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курская область

белгородская область

брянская область

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россия, курская область, андрей белоусов, белгородская область, брянская область