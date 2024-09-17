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В Белоруссии хотят смягчить наказание по некоторым уголовным статьям - РИА Новости, 17.09.2024
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14:21 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/belorussija-1973178786.html
В Белоруссии хотят смягчить наказание по некоторым уголовным статьям
В Белоруссии хотят смягчить наказание по некоторым уголовным статьям - РИА Новости, 17.09.2024
В Белоруссии хотят смягчить наказание по некоторым уголовным статьям
Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении законопроект, который предполагает возможность назначения альтернативного более мягкого наказания... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:21
2024-09-17T14:21
общество
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении законопроект, который предполагает возможность назначения альтернативного более мягкого наказания по ряду статей уголовного кодекса, передает корреспондент РИА Новости. Для вступления в силу документ должен быть принят нижней палатой во втором чтении, одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом. Ранее в августе глава государства Александр Лукашенко внес в парламент страны законопроект о смягчении уголовной ответственности по ряду преступлений. В сообщении президентской пресс-службы подчеркивалось, что изложенные в документе предложения позволят судам более гибко подходить к вопросам назначения наказания с учетом общественной опасности преступления и личности виновного. По данным комиссии по законодательству нижней палаты парламента, проектом закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" предлагается пересмотр санкций 97 составов преступлений. В частности, санкции 65 составов предлагается дополнить альтернативными более мягкими видами наказаний, санкции 32 составов предлагается скорректировать в части размера наказаний или введения на альтернативной основе дополнительных наказаний (штраф, лишение права). Также в законопроекте закреплены ограничения для назначения наказания в виде лишения свободы. Так, предлагается определить, что женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов, инвалидам I группы, впервые совершившим преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление, не сопряженное с применением насилия либо угрозой его применения, лишение свободы не назначается (исключение - лица, совершившие экстремистские преступления). Кроме того, аналогичную норму предлагается закрепить в отношении лиц, впервые совершивших указанные преступления в возрасте до 18 лет. Кроме того, в законопроекте предусмотрена дифференциация ответственности за незаконный оборот средств платежа с учетом реальной общественной опасности действий каждого из участников. Предлагается сохранить уголовную ответственность для граждан, распространяющих реквизиты чужих банковских карт, и ввести административную ответственность для лиц, предоставляющих реквизиты собственных банковских карт. Предусмотрен перевод отдельных преступлений в дела частно-публичного обвинения. Например, преступления о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и совершенном близкими лица, пострадавшего от преступления, предлагается отнести к делам частно-публичного обвинения. Законопроектом предусматриваются изменения по вопросам уголовной ответственности за наркопреступления. В частности, предлагается закрепить альтернативные более мягкие наказания в виде ареста, например, за приобретение или хранение наркотиков без цели сбыта, и ограничения свободы, например, за разовые случаи сбыта наркотиков. Также предлагается сократить с 10 до 8 лет лишения свободы нижний предел наказания за сбыт наркотиков в составе организованной группы. Документ предполагает расширение круга преступлений, за которые граждане Белоруссии будут нести ответственность при их совершении за пределами страны. В этот перечень, в частности, включены преступления террористической направленности, дискредитация Белоруссии, оскорбление либо клевета в отношении президента, надругательство над государственными символами.
https://ria.ru/20240318/belorussiya-1933935662.html
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общество, белоруссия, александр лукашенко, в мире
Общество, Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
В Белоруссии хотят смягчить наказание по некоторым уголовным статьям

В Белоруссии приняли в I чтении проект о смягчении наказания по ряду статей УК

© iStock.com / Ekaterina LoginovaДом правительства Республики Беларусь
Дом правительства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© iStock.com / Ekaterina Loginova
Дом правительства Республики Беларусь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении законопроект, который предполагает возможность назначения альтернативного более мягкого наказания по ряду статей уголовного кодекса, передает корреспондент РИА Новости.
Для вступления в силу документ должен быть принят нижней палатой во втором чтении, одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.
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Ранее в августе глава государства Александр Лукашенко внес в парламент страны законопроект о смягчении уголовной ответственности по ряду преступлений. В сообщении президентской пресс-службы подчеркивалось, что изложенные в документе предложения позволят судам более гибко подходить к вопросам назначения наказания с учетом общественной опасности преступления и личности виновного.
По данным комиссии по законодательству нижней палаты парламента, проектом закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" предлагается пересмотр санкций 97 составов преступлений. В частности, санкции 65 составов предлагается дополнить альтернативными более мягкими видами наказаний, санкции 32 составов предлагается скорректировать в части размера наказаний или введения на альтернативной основе дополнительных наказаний (штраф, лишение права).
Также в законопроекте закреплены ограничения для назначения наказания в виде лишения свободы. Так, предлагается определить, что женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов, инвалидам I группы, впервые совершившим преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление, не сопряженное с применением насилия либо угрозой его применения, лишение свободы не назначается (исключение - лица, совершившие экстремистские преступления). Кроме того, аналогичную норму предлагается закрепить в отношении лиц, впервые совершивших указанные преступления в возрасте до 18 лет.
Кроме того, в законопроекте предусмотрена дифференциация ответственности за незаконный оборот средств платежа с учетом реальной общественной опасности действий каждого из участников. Предлагается сохранить уголовную ответственность для граждан, распространяющих реквизиты чужих банковских карт, и ввести административную ответственность для лиц, предоставляющих реквизиты собственных банковских карт. Предусмотрен перевод отдельных преступлений в дела частно-публичного обвинения. Например, преступления о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и совершенном близкими лица, пострадавшего от преступления, предлагается отнести к делам частно-публичного обвинения.
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Законопроектом предусматриваются изменения по вопросам уголовной ответственности за наркопреступления. В частности, предлагается закрепить альтернативные более мягкие наказания в виде ареста, например, за приобретение или хранение наркотиков без цели сбыта, и ограничения свободы, например, за разовые случаи сбыта наркотиков. Также предлагается сократить с 10 до 8 лет лишения свободы нижний предел наказания за сбыт наркотиков в составе организованной группы.
Документ предполагает расширение круга преступлений, за которые граждане Белоруссии будут нести ответственность при их совершении за пределами страны. В этот перечень, в частности, включены преступления террористической направленности, дискредитация Белоруссии, оскорбление либо клевета в отношении президента, надругательство над государственными символами.
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