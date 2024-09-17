https://ria.ru/20240917/belgorod-1973094854.html

В результате обстрела Белгорода в больнице остаются семь человек

В результате обстрела Белгорода в больнице остаются семь человек - РИА Новости, 17.09.2024

В результате обстрела Белгорода в больнице остаются семь человек

Семь человек находятся в больнице и двое - в реанимации среди пострадавших после обстрела ВСУ Белгорода в понедельник утром, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T06:46

2024-09-17T06:46

2024-09-17T07:05

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Семь человек находятся в больнице и двое - в реанимации среди пострадавших после обстрела ВСУ Белгорода в понедельник утром, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Белгород в понедельник утром подвергся обстрелу. Сначала сообщалось, что ранены восемь мирных граждан, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Позже число пострадавших выросло до 10, в поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик. "Доброе утро, дорогие друзья! Вчера во время утреннего обстрела в Белгороде пострадало 10 мирных жителей. Семь человек из них находятся в больнице, два человека в реанимации. Особую тревогу вызывает ранение женщины. Она получила ранение двух ног, руки. Мы все молимся за ее выздоровление, за выздоровление всех, кто получил ранение, всех, кто сейчас болеет", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html

белгород

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белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины