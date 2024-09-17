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В результате обстрела Белгорода в больнице остаются семь человек - РИА Новости, 17.09.2024
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06:46 17.09.2024 (обновлено: 07:05 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/belgorod-1973094854.html
В результате обстрела Белгорода в больнице остаются семь человек
В результате обстрела Белгорода в больнице остаются семь человек - РИА Новости, 17.09.2024
В результате обстрела Белгорода в больнице остаются семь человек
Семь человек находятся в больнице и двое - в реанимации среди пострадавших после обстрела ВСУ Белгорода в понедельник утром, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T06:46
2024-09-17T07:05
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Семь человек находятся в больнице и двое - в реанимации среди пострадавших после обстрела ВСУ Белгорода в понедельник утром, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Белгород в понедельник утром подвергся обстрелу. Сначала сообщалось, что ранены восемь мирных граждан, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Позже число пострадавших выросло до 10, в поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик. "Доброе утро, дорогие друзья! Вчера во время утреннего обстрела в Белгороде пострадало 10 мирных жителей. Семь человек из них находятся в больнице, два человека в реанимации. Особую тревогу вызывает ранение женщины. Она получила ранение двух ног, руки. Мы все молимся за ее выздоровление, за выздоровление всех, кто получил ранение, всех, кто сейчас болеет", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
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белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В результате обстрела Белгорода в больнице остаются семь человек

Гладков: после обстрела Белгорода 16 сентября госпитализированы семь человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Семь человек находятся в больнице и двое - в реанимации среди пострадавших после обстрела ВСУ Белгорода в понедельник утром, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Белгород в понедельник утром подвергся обстрелу. Сначала сообщалось, что ранены восемь мирных граждан, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Позже число пострадавших выросло до 10, в поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик.
Комментарий журналиста из Австралии, ставшего свидетелем украинского обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Австралийский журналист назвал обстрел Белгорода терактом НАТО
16 сентября, 19:29
"Доброе утро, дорогие друзья! Вчера во время утреннего обстрела в Белгороде пострадало 10 мирных жителей. Семь человек из них находятся в больнице, два человека в реанимации. Особую тревогу вызывает ранение женщины. Она получила ранение двух ног, руки. Мы все молимся за ее выздоровление, за выздоровление всех, кто получил ранение, всех, кто сейчас болеет", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
 
БелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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