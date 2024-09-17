https://ria.ru/20240917/belgorod-1973094854.html
В результате обстрела Белгорода в больнице остаются семь человек
В результате обстрела Белгорода в больнице остаются семь человек - РИА Новости, 17.09.2024
В результате обстрела Белгорода в больнице остаются семь человек
Семь человек находятся в больнице и двое - в реанимации среди пострадавших после обстрела ВСУ Белгорода в понедельник утром, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T06:46
2024-09-17T06:46
2024-09-17T07:05
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_d3f5da3fef159a3bf6890a304e4b3ad3.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Семь человек находятся в больнице и двое - в реанимации среди пострадавших после обстрела ВСУ Белгорода в понедельник утром, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Белгород в понедельник утром подвергся обстрелу. Сначала сообщалось, что ранены восемь мирных граждан, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Позже число пострадавших выросло до 10, в поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик. "Доброе утро, дорогие друзья! Вчера во время утреннего обстрела в Белгороде пострадало 10 мирных жителей. Семь человек из них находятся в больнице, два человека в реанимации. Особую тревогу вызывает ранение женщины. Она получила ранение двух ног, руки. Мы все молимся за ее выздоровление, за выздоровление всех, кто получил ранение, всех, кто сейчас болеет", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126416_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_df708a353113483ab272ea5cf057c486.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В результате обстрела Белгорода в больнице остаются семь человек
Гладков: после обстрела Белгорода 16 сентября госпитализированы семь человек
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Семь человек находятся в больнице и двое - в реанимации среди пострадавших после обстрела ВСУ Белгорода в понедельник утром, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Белгород в понедельник утром подвергся обстрелу. Сначала сообщалось, что ранены восемь мирных граждан, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Позже число пострадавших выросло до 10, в поселке Дубовое пострадал 4-летний мальчик.
"Доброе утро, дорогие друзья! Вчера во время утреннего обстрела в Белгороде пострадало 10 мирных жителей. Семь человек из них находятся в больнице, два человека в реанимации. Особую тревогу вызывает ранение женщины. Она получила ранение двух ног, руки. Мы все молимся за ее выздоровление, за выздоровление всех, кто получил ранение, всех, кто сейчас болеет", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.