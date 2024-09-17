https://ria.ru/20240917/azerbaydzhan-1973205546.html

Азербайджан и Грузия согласовали часть общей границы

Азербайджан и Грузия согласовали часть общей границы - РИА Новости, 17.09.2024

Азербайджан и Грузия согласовали часть общей границы

Азербайджан и Грузия согласовали две трети общей госграницы, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T16:13

2024-09-17T16:13

2024-09-17T16:13

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БАКУ, 17 сен – РИА Новости. Азербайджан и Грузия согласовали две трети общей госграницы, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде. "С 1996 года действующая комиссия работает над делимитацией между двумя странами, и до сих пор две трети границы считаются согласованными. Мы считаем, что по азербайджано-грузинской границе нет спорных, есть несогласованные вопросы. Это естественно. Потому что пограничный вопрос важен и в то же время сложен для каждого государства. Поэтому пограничная линия должна быть определена таким образом, чтобы к ней больше не приходилось возвращаться. В настоящее время работа в данном направлении продолжается", - отметил Гаджизаде. Общая протяженность грузинско-азербайджанской границы составляет 480 километров. Делимитация и демаркация государственной границы началась в 1996 году двусторонней грузино-азербайджанской межправительственной комиссией.

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в мире, азербайджан, грузия