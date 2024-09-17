https://ria.ru/20240917/azerbaydzhan-1973205546.html
Азербайджан и Грузия согласовали часть общей границы
Азербайджан и Грузия согласовали часть общей границы - РИА Новости, 17.09.2024
Азербайджан и Грузия согласовали часть общей границы
Азербайджан и Грузия согласовали две трети общей госграницы, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:13
2024-09-17T16:13
2024-09-17T16:13
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БАКУ, 17 сен – РИА Новости. Азербайджан и Грузия согласовали две трети общей госграницы, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде. "С 1996 года действующая комиссия работает над делимитацией между двумя странами, и до сих пор две трети границы считаются согласованными. Мы считаем, что по азербайджано-грузинской границе нет спорных, есть несогласованные вопросы. Это естественно. Потому что пограничный вопрос важен и в то же время сложен для каждого государства. Поэтому пограничная линия должна быть определена таким образом, чтобы к ней больше не приходилось возвращаться. В настоящее время работа в данном направлении продолжается", - отметил Гаджизаде. Общая протяженность грузинско-азербайджанской границы составляет 480 километров. Делимитация и демаркация государственной границы началась в 1996 году двусторонней грузино-азербайджанской межправительственной комиссией.
https://ria.ru/20240309/armeniya-1932036373.html
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в мире, азербайджан, грузия
В мире, Азербайджан, Грузия
Азербайджан и Грузия согласовали часть общей границы
МИД Азербайджана: Баку и Грузия согласовали две трети общей границы
БАКУ, 17 сен – РИА Новости. Азербайджан и Грузия согласовали две трети общей госграницы, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.
"С 1996 года действующая комиссия работает над делимитацией между двумя странами, и до сих пор две трети границы считаются согласованными. Мы считаем, что по азербайджано-грузинской границе нет спорных, есть несогласованные вопросы. Это естественно. Потому что пограничный вопрос важен и в то же время сложен для каждого государства. Поэтому пограничная линия должна быть определена таким образом, чтобы к ней больше не приходилось возвращаться. В настоящее время работа в данном направлении продолжается", - отметил Гаджизаде.
Общая протяженность грузинско-азербайджанской границы составляет 480 километров. Делимитация и демаркация государственной границы началась в 1996 году двусторонней грузино-азербайджанской межправительственной комиссией.