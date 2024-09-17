https://ria.ru/20240917/avtobusy-1973240727.html

Власти Ямала закупили новые экологичные автобусы

Власти Ямала закупили новые экологичные автобусы - РИА Новости, 17.09.2024

Власти Ямала закупили новые экологичные автобусы

Автобусы на газомоторном топливе закуплены властями Ямало-Ненецкого автономного округа, в ближайшее время они выйдут на маршруты в отдаленный районы Лабытнанги, РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T18:10

2024-09-17T18:10

2024-09-17T18:10

ямало-ненецкий автономный округ

общество

дмитрий артюхов

ямал

ноябрьск

лабытнанги

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Автобусы на газомоторном топливе закуплены властями Ямало-Ненецкого автономного округа, в ближайшее время они выйдут на маршруты в отдаленный районы Лабытнанги, сообщает правительство региона. "Девять новых автобусов на газомоторном топливе поступили в Лабытнанги… Новый транспорт заменит уже устаревший и выйдет на городские маршруты в отдаленные микрорайоны Обской и Бам, а также на маршрут до Харпа. Все автобусы работают на газомоторном топливе, что сокращает выброс в атмосферу вредных веществ в несколько раз и позволяет решать задачи нацпроекта "Экология" и достигать экологических целей региона в рамках концепции устойчивого развития", - говорится в сообщении. В текущем году в города и поселки Ямала поступят еще 53 автобуса, из них 10 будут работать на газовом двигателе, добавили в правительстве. Программа обновления пассажирского транспорта и перевод его на экологичное топливо реализуется в округе по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. За последние пять лет для муниципалитетов приобрели 224 автобуса, из них 172 работают на газовом двигателе. Также в рамках программы в прошлом году были запущены в работу автомобильные газонаполнительные станции в Лабытнанги, Ноябрьске и Муравленко, Салехарде и Надыме. В планах властей – обеспечить переход общественного транспорта на использование экологического топлива во всех городах округа. По данным властей, большинство городских автобусов, которые сейчас выходят на линию, не старше четырех лет. В регионе устанавливаются теплые и современные остановки, а также проходит цифровизация отрасли: в автобусах действуют валидаторы, камеры видеонаблюдения, системы мониторинга за состоянием водителя и пассажиропотока. Помимо этого, в регионе действуют приложение для телефонов с расписанием и табло с графиком движения на остановках.

ямал

ноябрьск

лабытнанги

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, дмитрий артюхов, ямал, ноябрьск, лабытнанги