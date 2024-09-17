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В Москве в районе Лефортово задымился автобус
В Москве в районе Лефортово задымился автобус - РИА Новости, 17.09.2024
В Москве в районе Лефортово задымился автобус
Автобус задымился в районе Лефортово в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T19:41
2024-09-17T19:41
2024-09-17T19:46
происшествия
москва
мосгортранс
ликинский автобусный завод
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Автобус задымился в районе Лефортово в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 18.10 на Ухтомской улице в районе дома №18/1 произошел инцидент с участием автобуса 59 маршрута. По предварительной информации, автобус следовал по маршруту, водитель заметил задымление в районе моторного отсека, остановил автобус и своими силами устранил причину инцидента", - рассказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что благодаря профессионализму водителя, действовавшего строго по инструкции, в результате происшествия никто не пострадал. "Причины происшествия установит специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" совместно с Ликинским автобусным заводом — производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла", - уточнили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мосгортранс, ликинский автобусный завод, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Москва, Мосгортранс, Ликинский автобусный завод, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Москве в районе Лефортово задымился автобус
В районе Лефортово в Москве задымился автобус, пострадавших нет