https://ria.ru/20240917/avtobus-1973265795.html

В Москве в районе Лефортово задымился автобус

В Москве в районе Лефортово задымился автобус - РИА Новости, 17.09.2024

В Москве в районе Лефортово задымился автобус

Автобус задымился в районе Лефортово в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T19:41

2024-09-17T19:41

2024-09-17T19:46

происшествия

москва

мосгортранс

ликинский автобусный завод

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Автобус задымился в районе Лефортово в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 18.10 на Ухтомской улице в районе дома №18/1 произошел инцидент с участием автобуса 59 маршрута. По предварительной информации, автобус следовал по маршруту, водитель заметил задымление в районе моторного отсека, остановил автобус и своими силами устранил причину инцидента", - рассказали в пресс-службе. Там подчеркнули, что благодаря профессионализму водителя, действовавшего строго по инструкции, в результате происшествия никто не пострадал. "Причины происшествия установит специальная комиссия ГУП "Мосгортранс" совместно с Ликинским автобусным заводом — производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240613/voda-1952593683.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мосгортранс, ликинский автобусный завод, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом