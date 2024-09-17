https://ria.ru/20240917/artilleriya-1973090153.html
Артиллерия сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр
Артиллерия сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 17.09.2024
Артиллерия сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр
Российская дальнобойная артиллерия нанесла удары по выявленным подпольем, разведкой и беспилотниками скоплениям личного состава украинской армии на правом... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T04:23
2024-09-17T04:23
2024-09-17T10:09
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ГЕНИЧЕСК, 17 сен — РИА Новости. Российская дальнобойная артиллерия нанесла удары по выявленным подпольем, разведкой и беспилотниками скоплениям личного состава украинской армии на правом берегу Днепра, не дав противнику собрать силы для форсирования водной преграды, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр"."Сегодня будем работать по правому берегу Днепра, по скоплению живой силы противника. <…> Мы работаем, чтобы не допустить переправы на этот берег. Да, мы не даем ВСУ к берегу подходить. По секторам работаем", — рассказал агентству старший наводчик с позывным Азимут.Оператор разведывательного БПЛА российской армии выявил вблизи береговой линии на правобережье Днепра цель в виде скопления сил украинской армии, укрывшихся в замаскированном опорном пункте. Координаты цели оперативно передали командованию. Расчет орудия "Гиацинт-Б" получил приказ отработать по выявленной и верифицированной цели. Артиллеристы произвели несколько залпов, после чего расчет разведывательного дрона, наблюдавшего за сектором, где была обнаружена цель, подтвердил ее полное уничтожение. "Да-да, обстановка меняется. Сейчас пошла очень активная работа с нашей стороны. И хорошо прям отправляем. Но также и ВСУ тоже активизировались немножко. Очень часто приходится работать (по скоплениям сил ВСУ на правом берегу. — Прим. ред.)", — отметил артиллерист с позывным Горизонт.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил РИА Новости, что украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в Крынках и Днепрянах. В то же время противник все больше переходит к террору мирного населения, добавил глава региона.
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Российская артиллерия сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр
Российская артиллерия сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр. Как передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр", удары по скоплениям личного состава украинской армии не дали противнику собрать силы для форсирования водной преграды.
2024-09-17T04:23
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PT2M29S
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в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины
Артиллерия сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр
Артиллерия нанесла удары по ВСУ, не дав им собрать силы для форсирования Днепра
ГЕНИЧЕСК, 17 сен — РИА Новости. Российская дальнобойная артиллерия нанесла удары по выявленным подпольем, разведкой и беспилотниками скоплениям личного состава украинской армии на правом берегу Днепра, не дав противнику собрать силы для форсирования водной преграды, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр".
"Сегодня будем работать по правому берегу Днепра, по скоплению живой силы противника. <…> Мы работаем, чтобы не допустить переправы на этот берег. Да, мы не даем ВСУ
к берегу подходить. По секторам работаем", — рассказал агентству старший наводчик с позывным Азимут.
Оператор разведывательного БПЛА российской армии выявил вблизи береговой линии на правобережье Днепра цель в виде скопления сил украинской армии, укрывшихся в замаскированном опорном пункте. Координаты цели оперативно передали командованию. Расчет орудия "Гиацинт-Б" получил приказ отработать по выявленной и верифицированной цели. Артиллеристы произвели несколько залпов, после чего расчет разведывательного дрона, наблюдавшего за сектором, где была обнаружена цель, подтвердил ее полное уничтожение.
"Да-да, обстановка меняется. Сейчас пошла очень активная работа с нашей стороны. И хорошо прям отправляем. Но также и ВСУ тоже активизировались немножко. Очень часто приходится работать (по скоплениям сил ВСУ на правом берегу. — Прим. ред.)", — отметил артиллерист с позывным Горизонт.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил РИА Новости, что украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в Крынках и Днепрянах. В то же время противник все больше переходит к террору мирного населения, добавил глава региона.