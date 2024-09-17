https://ria.ru/20240917/artilleriya-1973090153.html

Артиллерия сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр

Артиллерия сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 17.09.2024

Артиллерия сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр

Российская дальнобойная артиллерия нанесла удары по выявленным подпольем, разведкой и беспилотниками скоплениям личного состава украинской армии на правом... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T04:23

2024-09-17T04:23

2024-09-17T10:09

в мире

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 17 сен — РИА Новости. Российская дальнобойная артиллерия нанесла удары по выявленным подпольем, разведкой и беспилотниками скоплениям личного состава украинской армии на правом берегу Днепра, не дав противнику собрать силы для форсирования водной преграды, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр"."Сегодня будем работать по правому берегу Днепра, по скоплению живой силы противника. <…> Мы работаем, чтобы не допустить переправы на этот берег. Да, мы не даем ВСУ к берегу подходить. По секторам работаем", — рассказал агентству старший наводчик с позывным Азимут.Оператор разведывательного БПЛА российской армии выявил вблизи береговой линии на правобережье Днепра цель в виде скопления сил украинской армии, укрывшихся в замаскированном опорном пункте. Координаты цели оперативно передали командованию. Расчет орудия "Гиацинт-Б" получил приказ отработать по выявленной и верифицированной цели. Артиллеристы произвели несколько залпов, после чего расчет разведывательного дрона, наблюдавшего за сектором, где была обнаружена цель, подтвердил ее полное уничтожение. "Да-да, обстановка меняется. Сейчас пошла очень активная работа с нашей стороны. И хорошо прям отправляем. Но также и ВСУ тоже активизировались немножко. Очень часто приходится работать (по скоплениям сил ВСУ на правом берегу. — Прим. ред.)", — отметил артиллерист с позывным Горизонт.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил РИА Новости, что украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в Крынках и Днепрянах. В то же время противник все больше переходит к террору мирного населения, добавил глава региона.

https://ria.ru/20240916/minoborony-1972951171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российская артиллерия сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр Российская артиллерия сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр. Как передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета "Гиацинта-Б" группировки войск "Днепр", удары по скоплениям личного состава украинской армии не дали противнику собрать силы для форсирования водной преграды. 2024-09-17T04:23 true PT2M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, вооруженные силы украины