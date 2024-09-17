https://ria.ru/20240917/antonov-1973291222.html

США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, считает Антонов

США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, считает Антонов - РИА Новости, 17.09.2024

США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, считает Антонов

США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T22:52

2024-09-17T22:52

2024-09-17T22:52

в мире

россия

сша

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Да. Я в этом твердо убежден", - сообщил он агентству, комментируя возможность сохранения двусторонних между двумя странами. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что американские власти сами заинтересованы сохранять свое дипломатическое представительство и работают с РФ.

https://ria.ru/20240917/antonov-1973289501.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, анатолий антонов