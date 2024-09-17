Рейтинг@Mail.ru
США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, считает Антонов - РИА Новости, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/antonov-1973291222.html
США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, считает Антонов
США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, считает Антонов - РИА Новости, 17.09.2024
США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, считает Антонов
США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:52
2024-09-17T22:52
в мире
россия
сша
анатолий антонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_0:60:3073:1789_1920x0_80_0_0_af368f8eab3dcbc18e6cbef25b4a949f.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Да. Я в этом твердо убежден", - сообщил он агентству, комментируя возможность сохранения двусторонних между двумя странами. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что американские власти сами заинтересованы сохранять свое дипломатическое представительство и работают с РФ.
https://ria.ru/20240917/antonov-1973289501.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933430159_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_a03418c06ca9d1e2d88b1afa0b591e78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов
США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, считает Антонов

Антонов уверен, что Россия и США смогут сохранить двусторонние отношения

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Да. Я в этом твердо убежден", - сообщил он агентству, комментируя возможность сохранения двусторонних между двумя странами.
Глава российской дипмиссии подчеркнул, что американские власти сами заинтересованы сохранять свое дипломатическое представительство и работают с РФ.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Диалог России и США по контролю над вооружениями невозможен, заявил Антонов
Вчера, 22:32
 
В миреРоссияСШААнатолий Антонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала