https://ria.ru/20240917/antonov-1973291222.html
США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, считает Антонов
США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, считает Антонов - РИА Новости, 17.09.2024
США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, считает Антонов
США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T22:52
2024-09-17T22:52
2024-09-17T22:52
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Да. Я в этом твердо убежден", - сообщил он агентству, комментируя возможность сохранения двусторонних между двумя странами. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что американские власти сами заинтересованы сохранять свое дипломатическое представительство и работают с РФ.
https://ria.ru/20240917/antonov-1973289501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов
США и Россия смогут сохранить двусторонние отношения, считает Антонов
Антонов уверен, что Россия и США смогут сохранить двусторонние отношения