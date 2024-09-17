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Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Анапу в бархатный сезон - РИА Новости, 17.09.2024
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Туризм
 
05:15 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/anapa-1973011404.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Анапу в бархатный сезон
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Анапу в бархатный сезон - РИА Новости, 17.09.2024
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Анапу в бархатный сезон
Туроператоры рассказали, на сколько осенью дешевеет отдых в отелях Анапы, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T05:15
2024-09-17T05:15
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новости - туризм
анапа
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черное море
отдых в россии
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, на сколько осенью дешевеет отдых в отелях Анапы, сообщает АТОР.Синоптики говорят, что в этом году бархатный сезон на юге России продлится до середины октября. Температура воды в Черном море будет еще комфортной для купания. Число оплативших туры на самый детский курорт страны в этом году на 20 процентов больше, чем год назад.Эксперты отмечают не только рост спроса на осенний отдых, но и то, что путешественники стали чаще бронировать отели на "все включено", имеющие крытый бассейн, банный комплекс и спа-центр.Стоимость путевок в сентябре примерно на треть ниже, чем в летние месяцы, отмечают участники рынка. Быстрее всего продаются туры в бюджетные гостиницы. Спецпредложений будет немного — лишь на отдельные даты и категории номеров.Недельный отдых в Анапе в двухзвездочном отеле на "все включено" во второй половине сентября стоит от 29 тысяч рублей на двоих. За каникулы в "трешке" придется отдать от 36 тысяч рублей, в "четверке" — от 70 тысяч, подсчитали эксперты.
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туризм, новости - туризм, анапа, россия, черное море, отдых в россии, отдых на море, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Анапа, Россия, Черное море, отдых в России, Отдых на море, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать, куда можно лететь
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Анапу в бархатный сезон

АТОР: стоимость отдыха в Анапе в бархатный сезон – на треть ниже летней

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка стоит в море на пляже в Анапе
Девушка стоит в море на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, на сколько осенью дешевеет отдых в отелях Анапы, сообщает АТОР.
Синоптики говорят, что в этом году бархатный сезон на юге России продлится до середины октября. Температура воды в Черном море будет еще комфортной для купания. Число оплативших туры на самый детский курорт страны в этом году на 20 процентов больше, чем год назад.
Эксперты отмечают не только рост спроса на осенний отдых, но и то, что путешественники стали чаще бронировать отели на "все включено", имеющие крытый бассейн, банный комплекс и спа-центр.
Стоимость путевок в сентябре примерно на треть ниже, чем в летние месяцы, отмечают участники рынка. Быстрее всего продаются туры в бюджетные гостиницы. Спецпредложений будет немного — лишь на отдельные даты и категории номеров.
Недельный отдых в Анапе в двухзвездочном отеле на "все включено" во второй половине сентября стоит от 29 тысяч рублей на двоих. За каникулы в "трешке" придется отдать от 36 тысяч рублей, в "четверке" — от 70 тысяч, подсчитали эксперты.
Девушка загорает на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАнапаРоссияЧерное мореотдых в РоссииОтдых на мореАссоциация туроператоров России (АТОР)куда поехатькуда можно лететь
 
 
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