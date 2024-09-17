https://ria.ru/20240917/anapa-1973011404.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Анапу в бархатный сезон

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Анапу в бархатный сезон - РИА Новости, 17.09.2024

Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Анапу в бархатный сезон

Туроператоры рассказали, на сколько осенью дешевеет отдых в отелях Анапы, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T05:15

2024-09-17T05:15

2024-09-17T05:15

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анапа

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черное море

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отдых на море

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, на сколько осенью дешевеет отдых в отелях Анапы, сообщает АТОР.Синоптики говорят, что в этом году бархатный сезон на юге России продлится до середины октября. Температура воды в Черном море будет еще комфортной для купания. Число оплативших туры на самый детский курорт страны в этом году на 20 процентов больше, чем год назад.Эксперты отмечают не только рост спроса на осенний отдых, но и то, что путешественники стали чаще бронировать отели на "все включено", имеющие крытый бассейн, банный комплекс и спа-центр.Стоимость путевок в сентябре примерно на треть ниже, чем в летние месяцы, отмечают участники рынка. Быстрее всего продаются туры в бюджетные гостиницы. Спецпредложений будет немного — лишь на отдельные даты и категории номеров.Недельный отдых в Анапе в двухзвездочном отеле на "все включено" во второй половине сентября стоит от 29 тысяч рублей на двоих. За каникулы в "трешке" придется отдать от 36 тысяч рублей, в "четверке" — от 70 тысяч, подсчитали эксперты.

https://ria.ru/20230706/anapa-1882254288.html

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Мария Селиванова

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