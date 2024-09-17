https://ria.ru/20240917/anapa-1973011404.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Анапу в бархатный сезон
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Анапу в бархатный сезон - РИА Новости, 17.09.2024
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Анапу в бархатный сезон
Туроператоры рассказали, на сколько осенью дешевеет отдых в отелях Анапы, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T05:15
2024-09-17T05:15
2024-09-17T05:15
туризм
туризм
новости - туризм
анапа
россия
черное море
отдых в россии
отдых на море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879103299_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_69d007704390aceedf422119924094b8.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Туроператоры рассказали, на сколько осенью дешевеет отдых в отелях Анапы, сообщает АТОР.Синоптики говорят, что в этом году бархатный сезон на юге России продлится до середины октября. Температура воды в Черном море будет еще комфортной для купания. Число оплативших туры на самый детский курорт страны в этом году на 20 процентов больше, чем год назад.Эксперты отмечают не только рост спроса на осенний отдых, но и то, что путешественники стали чаще бронировать отели на "все включено", имеющие крытый бассейн, банный комплекс и спа-центр.Стоимость путевок в сентябре примерно на треть ниже, чем в летние месяцы, отмечают участники рынка. Быстрее всего продаются туры в бюджетные гостиницы. Спецпредложений будет немного — лишь на отдельные даты и категории номеров.Недельный отдых в Анапе в двухзвездочном отеле на "все включено" во второй половине сентября стоит от 29 тысяч рублей на двоих. За каникулы в "трешке" придется отдать от 36 тысяч рублей, в "четверке" — от 70 тысяч, подсчитали эксперты.
https://ria.ru/20230706/anapa-1882254288.html
анапа
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879103299_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_d595cc7b2412ac6b1bbb29d79a7f65cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, анапа, россия, черное море, отдых в россии, отдых на море, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Анапа, Россия, Черное море, отдых в России, Отдых на море, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать, куда можно лететь
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Анапу в бархатный сезон
АТОР: стоимость отдыха в Анапе в бархатный сезон – на треть ниже летней