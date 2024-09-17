https://ria.ru/20240917/akhmedov-1973182059.html

Директора парка "Патриот" отправили под домашний арест

Директора парка "Патриот" отправили под домашний арест - РИА Новости, 17.09.2024

Директора парка "Патриот" отправили под домашний арест

Во вторник 235-й гарнизонный военный суд выпустил из СИЗО и отправил под домашний арест директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова по делу о хищении средств,... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T14:34

2024-09-17T14:34

2024-09-17T14:42

патриот

происшествия

павел попов (генерал)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Во вторник 235-й гарнизонный военный суд выпустил из СИЗО и отправил под домашний арест директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова по делу о хищении средств, выделенных на этот комплекс, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Изменить Ахмедову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с ограничениями", - огласил решение судья Андрей Толкаченко.Ахмедова освободили из-под стражи в зале суда. Арестован он был в начале августа.Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе защиты, указавшей, что в ходе слушания будут исследоваться вопросы о здоровье Ахмедова. Судья прошение удовлетворил.Накануне суд продлил срок содержания под домашним арестом заместителю начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майору Владимиру Шестерову в рамках этого же дела.По данным СК, в 2021-2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, всем им вменяется особо крупное мошенничество. Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей.Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием и дали показания на Попова.

https://ria.ru/20240913/scheta-1972446634.html

https://ria.ru/20240905/arest-1970877530.html

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патриот, происшествия, павел попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), россия, министерство обороны рф (минобороны рф)