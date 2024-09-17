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Директора парка "Патриот" отправили под домашний арест - РИА Новости, 17.09.2024
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14:34 17.09.2024 (обновлено: 14:42 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/akhmedov-1973182059.html
Директора парка "Патриот" отправили под домашний арест
Директора парка "Патриот" отправили под домашний арест - РИА Новости, 17.09.2024
Директора парка "Патриот" отправили под домашний арест
Во вторник 235-й гарнизонный военный суд выпустил из СИЗО и отправил под домашний арест директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова по делу о хищении средств,... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T14:34
2024-09-17T14:42
патриот
происшествия
павел попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Во вторник 235-й гарнизонный военный суд выпустил из СИЗО и отправил под домашний арест директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова по делу о хищении средств, выделенных на этот комплекс, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Изменить Ахмедову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с ограничениями", - огласил решение судья Андрей Толкаченко.Ахмедова освободили из-под стражи в зале суда. Арестован он был в начале августа.Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе защиты, указавшей, что в ходе слушания будут исследоваться вопросы о здоровье Ахмедова. Судья прошение удовлетворил.Накануне суд продлил срок содержания под домашним арестом заместителю начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майору Владимиру Шестерову в рамках этого же дела.По данным СК, в 2021-2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, всем им вменяется особо крупное мошенничество. Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей.Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием и дали показания на Попова.
https://ria.ru/20240913/scheta-1972446634.html
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патриот, происшествия, павел попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Патриот, Происшествия, Павел Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Директора парка "Патриот" отправили под домашний арест

Военный суд отправил под домашний арест директора парка "Патриот" Ахмедова

© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"Вячеслав Ахмедов
Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"
Вячеслав Ахмедов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Во вторник 235-й гарнизонный военный суд выпустил из СИЗО и отправил под домашний арест директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова по делу о хищении средств, выделенных на этот комплекс, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Изменить Ахмедову меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест с ограничениями", - огласил решение судья Андрей Толкаченко.
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Ахмедова освободили из-под стражи в зале суда. Арестован он был в начале августа.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе защиты, указавшей, что в ходе слушания будут исследоваться вопросы о здоровье Ахмедова. Судья прошение удовлетворил.
Накануне суд продлил срок содержания под домашним арестом заместителю начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майору Владимиру Шестерову в рамках этого же дела.
По данным СК, в 2021-2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова под домашний арест из-за состояния здоровья, всем им вменяется особо крупное мошенничество. Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием и дали показания на Попова.
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