"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Москвы на Бали
"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Москвы на Бали после перерыва
© Фото : пресс-служба "Аэрофлота""Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Москвы на Бали после четырехлетнего перерыва
© Фото : пресс-служба "Аэрофлота"
"Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Москвы на Бали после четырехлетнего перерыва. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" возобновил прямые рейсы из Москвы в Денпасар на острове Бали (Индонезия) после перерыва с 2020 года на фоне пандемии коронавируса, сообщает компания.
"Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса. Возобновление прямого авиасообщения - результат слаженной работы и совместных усилий "Аэрофлота", МИД РФ, министерства транспорта РФ, посольства Индонезии в РФ и Российско-индонезийского делового совета", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" рассказал, как встречали пассажиров первого рейса в аэропорту "Шереметьево": у стоек регистрации играла индонезийская музыка и витали узнаваемые экзотические ароматы Бали, а также они получили небольшие сувениры и сладости от компании.
Как уточнили в авиакомпании, в текущем сезонном расписании из Москвы в Денпасар будут выполнятся два рейса в неделю - по вторникам и субботам, обратный вылет - по средам и воскресеньям. В компании добавили, что 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара - по пятницам.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".