https://ria.ru/20240916/zhile-1973026042.html
В Подмосковье переселено 375 человек из аварийного жилья за минувшую неделю
В Подмосковье переселено 375 человек из аварийного жилья за минувшую неделю - РИА Новости, 16.09.2024
В Подмосковье переселено 375 человек из аварийного жилья за минувшую неделю
В Подмосковье из аварийного жилья переселено 375 человек за минувшую неделю в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:27
2024-09-16T17:27
2024-09-16T17:27
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Подмосковье из аварийного жилья переселено 375 человек за минувшую неделю в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Переселили людей из 158 жилых помещений общей площадью более 6,3 тысячи квадратных метров из городских округов: Богородский, Волоколамский, Воскресенский, Егорьевск, Истра, Кашира, Лосино-Петровский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад и Подольск. Также из Пушкинского городского округа, Раменского, Сергиево-Посадского, Серпухова, Солнечногорска, Ступина, Талдомского городской округа, Шатуры, Щелкова и Электрогорска. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, а также предоставлены жилые помещения в свободном жилищном фонде.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), истра, егорьевск, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Егорьевск, Жилье
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Подмосковье из аварийного жилья переселено 375 человек за минувшую неделю в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Переселили людей из 158 жилых помещений общей площадью более 6,3 тысячи квадратных метров из городских округов: Богородский, Волоколамский, Воскресенский, Егорьевск, Истра, Кашира, Лосино-Петровский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад и Подольск.
Также из Пушкинского городского округа, Раменского
, Сергиево-Посадского, Серпухова
, Солнечногорска
, Ступина
, Талдомского городской округа, Шатуры
, Щелкова
и Электрогорска
.
Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, а также предоставлены жилые помещения в свободном жилищном фонде.