https://ria.ru/20240916/zhile-1973026042.html

В Подмосковье переселено 375 человек из аварийного жилья за минувшую неделю

В Подмосковье переселено 375 человек из аварийного жилья за минувшую неделю - РИА Новости, 16.09.2024

В Подмосковье переселено 375 человек из аварийного жилья за минувшую неделю

В Подмосковье из аварийного жилья переселено 375 человек за минувшую неделю в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T17:27

2024-09-16T17:27

2024-09-16T17:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

истра

егорьевск

жилье

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Подмосковье из аварийного жилья переселено 375 человек за минувшую неделю в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Переселили людей из 158 жилых помещений общей площадью более 6,3 тысячи квадратных метров из городских округов: Богородский, Волоколамский, Воскресенский, Егорьевск, Истра, Кашира, Лосино-Петровский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад и Подольск. Также из Пушкинского городского округа, Раменского, Сергиево-Посадского, Серпухова, Солнечногорска, Ступина, Талдомского городской округа, Шатуры, Щелкова и Электрогорска. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, а также предоставлены жилые помещения в свободном жилищном фонде.

https://ria.ru/20240913/reutov-1972609809.html

московская область (подмосковье)

истра

егорьевск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), истра, егорьевск, жилье