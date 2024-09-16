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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане - РИА Новости, 16.09.2024
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15:43 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/zemletryasenie-1972995108.html
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане - РИА Новости, 16.09.2024
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в районе Марианских островов в Тихом океане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:43
2024-09-16T15:43
в мире
тихий океан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
сайпан (остров)
землетрясение
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в районе Марианских островов в Тихом океане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 11.36 по времени UTC (14.36 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 43 километров. Землетрясение произошло в 265 километрах к северо-востоку от Сайпана, столицы Северных Марианских Островов с населением в 48 тысяч человек. Данные об ущербе и жертвах отсутствуют.
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тихий океан
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в мире, тихий океан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сайпан (остров), землетрясение
В мире, Тихий океан, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Сайпан (остров), Землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане

ЕССЦ: землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в районе Марианских островов

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в районе Марианских островов в Тихом океане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 11.36 по времени UTC (14.36 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 43 километров. Землетрясение произошло в 265 километрах к северо-востоку от Сайпана, столицы Северных Марианских Островов с населением в 48 тысяч человек.
Данные об ущербе и жертвах отсутствуют.
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В миреТихий океанЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Сайпан (остров)Землетрясение
 
 
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