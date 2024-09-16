https://ria.ru/20240916/zemletryasenie-1972995108.html

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане - РИА Новости, 16.09.2024

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в районе Марианских островов в Тихом океане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:43

2024-09-16T15:43

2024-09-16T15:43

в мире

тихий океан

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

сайпан (остров)

землетрясение

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в районе Марианских островов в Тихом океане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 11.36 по времени UTC (14.36 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 43 километров. Землетрясение произошло в 265 километрах к северо-востоку от Сайпана, столицы Северных Марианских Островов с населением в 48 тысяч человек. Данные об ущербе и жертвах отсутствуют.

https://ria.ru/20240915/zemletryasenie-1972829646.html

тихий океан

сайпан (остров)

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в мире, тихий океан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сайпан (остров), землетрясение