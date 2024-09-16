https://ria.ru/20240916/zemletryasenie-1972995108.html
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане - РИА Новости, 16.09.2024
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в районе Марианских островов в Тихом океане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:43
2024-09-16T15:43
2024-09-16T15:43
в мире
тихий океан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
сайпан (остров)
землетрясение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_0e82fa559c4d176ceca274347b8a41a3.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в районе Марианских островов в Тихом океане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 11.36 по времени UTC (14.36 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 43 километров. Землетрясение произошло в 265 километрах к северо-востоку от Сайпана, столицы Северных Марианских Островов с населением в 48 тысяч человек. Данные об ущербе и жертвах отсутствуют.
https://ria.ru/20240915/zemletryasenie-1972829646.html
тихий океан
сайпан (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_c50ab5484adebc17523b8d0a076c8453.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тихий океан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), сайпан (остров), землетрясение
В мире, Тихий океан, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Сайпан (остров), Землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане
ЕССЦ: землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в районе Марианских островов