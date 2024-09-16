https://ria.ru/20240916/zaharova-1972937768.html
Захарова прокомментировала новые санкции США против RT
Захарова прокомментировала новые санкции США против RT - РИА Новости, 16.09.2024
Захарова прокомментировала новые санкции США против RT
Новые санкции против канала RT, объявленные Вашингтоном, могут быть, в том числе, местью за взятие в России с поличным журналиста Wall Street Journal Эвана... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:46
2024-09-16T12:46
2024-09-16T12:46
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
эван гершкович
мария захарова
энтони блинкен
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новые санкции против канала RT, объявленные Вашингтоном, могут быть, в том числе, местью за взятие в России с поличным журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, уличенного в работе на спецслужбы США, предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Я думаю, что это, в том числе, и месть, а они же люди мстительные, нужно отдать должное, и нужно понимать, что американские спецслужбы крайне мстительны. Они называют это возмездием, но это реальная месть. Я думаю, что это, в том числе, их месть за Гершковича. Человека, которого взяли с поличным, который очевидно работал, и это доказано, на американские спецслужбы. Сейчас находится у них, он был обменян", - сказала Захарова в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос о возможных причинах новых санкций против RT. С ее точки зрения, теперь, спустя некоторое время после обмена, американская сторона принялась отыгрываться на российских журналистах. "Они обвинили Russia Today даже уже не в распространении, как это раньше придумывали в Соединенных Штатах Америки, лжи, фейков и вмешательстве во внутренние дела. Теперь они сказали, что это связано с работой якобы российских спецслужб. То есть они взяли реальное обвинение, которое предъявлено было Гершковичу, и просто его наложили искусственным образом сейчас на всю корпорацию", - добавила официальный представитель МИД. В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям". Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года. Журналист вернулся в США после обмена заключенными, который состоялся в Анкаре 1 августа. -0-
https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), эван гершкович, мария захарова, энтони блинкен, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Эван Гершкович, Мария Захарова, Энтони Блинкен, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Санкции США против "России сегодня" и RT
Захарова прокомментировала новые санкции США против RT
Захарова: санкции против RT могут быть местью за арест в России Гершковича
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новые санкции против канала RT, объявленные Вашингтоном, могут быть, в том числе, местью за взятие в России с поличным журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, уличенного в работе на спецслужбы США, предположила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я думаю, что это, в том числе, и месть, а они же люди мстительные, нужно отдать должное, и нужно понимать, что американские спецслужбы крайне мстительны. Они называют это возмездием, но это реальная месть. Я думаю, что это, в том числе, их месть за Гершковича. Человека, которого взяли с поличным, который очевидно работал, и это доказано, на американские спецслужбы. Сейчас находится у них, он был обменян", - сказала Захарова в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос о возможных причинах новых санкций против RT.
С ее точки зрения, теперь, спустя некоторое время после обмена, американская сторона принялась отыгрываться на российских журналистах.
"Они обвинили Russia Today даже уже не в распространении, как это раньше придумывали в Соединенных Штатах Америки, лжи, фейков и вмешательстве во внутренние дела. Теперь они сказали, что это связано с работой якобы российских спецслужб. То есть они взяли реальное обвинение, которое предъявлено было Гершковичу, и просто его наложили искусственным образом сейчас на всю корпорацию", - добавила официальный представитель МИД.
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен
обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева
. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ
сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года. Журналист вернулся в США после обмена заключенными, который состоялся в Анкаре
1 августа. -0-