https://ria.ru/20240916/zaderzhanie-1972941553.html

В Красноярске задержали главу ООО "ЕРСМ Сибири" по делу о хищениях

В Красноярске задержали главу ООО "ЕРСМ Сибири" по делу о хищениях - РИА Новости, 16.09.2024

В Красноярске задержали главу ООО "ЕРСМ Сибири" по делу о хищениях

Главу ООО "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова задержали в Красноярске по обвинению в хищении совместно с неустановленными лицами более 2,5 миллиардов рублей при... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:59

2024-09-16T12:59

2024-09-16T13:21

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 16 сен – РИА Новости. Главу ООО "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова задержали в Красноярске по обвинению в хищении совместно с неустановленными лицами более 2,5 миллиардов рублей при строительстве объекта Минобороны РФ в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Руководителя ООО "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова задержали на днях в Красноярске. Дело возбуждено в отношении конкретного лица – руководителя фирмы. Сумма хищения - чуть более 2,5 миллиардов рублей", - сказал собеседник.По его словам, в 2020 году Минобороны РФ заключило контракт с государственным предприятием на строительство центра управления связи в Хабаровском крае. В 2021 году генеральный подрядчик заключил договор с ООО "ЕРСМ Сибири", который обязался выполнить проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. По версии следствия, Безруков не собирался выполнять обязательства и вместе с неустановленными лицами вывел свыше 2,5 миллиардов рублей через подконтрольные банковские счета под видом закупок материалов.

https://ria.ru/20240912/sk-1972291223.html

красноярск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск