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В Красноярске задержали главу ООО "ЕРСМ Сибири" по делу о хищениях - РИА Новости, 16.09.2024
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12:59 16.09.2024 (обновлено: 13:21 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/zaderzhanie-1972941553.html
В Красноярске задержали главу ООО "ЕРСМ Сибири" по делу о хищениях
В Красноярске задержали главу ООО "ЕРСМ Сибири" по делу о хищениях - РИА Новости, 16.09.2024
В Красноярске задержали главу ООО "ЕРСМ Сибири" по делу о хищениях
Главу ООО "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова задержали в Красноярске по обвинению в хищении совместно с неустановленными лицами более 2,5 миллиардов рублей при... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:59
2024-09-16T13:21
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 16 сен – РИА Новости. Главу ООО "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова задержали в Красноярске по обвинению в хищении совместно с неустановленными лицами более 2,5 миллиардов рублей при строительстве объекта Минобороны РФ в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Руководителя ООО "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова задержали на днях в Красноярске. Дело возбуждено в отношении конкретного лица – руководителя фирмы. Сумма хищения - чуть более 2,5 миллиардов рублей", - сказал собеседник.По его словам, в 2020 году Минобороны РФ заключило контракт с государственным предприятием на строительство центра управления связи в Хабаровском крае. В 2021 году генеральный подрядчик заключил договор с ООО "ЕРСМ Сибири", который обязался выполнить проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. По версии следствия, Безруков не собирался выполнять обязательства и вместе с неустановленными лицами вывел свыше 2,5 миллиардов рублей через подконтрольные банковские счета под видом закупок материалов.
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
В Красноярске задержали главу ООО "ЕРСМ Сибири" по делу о хищениях

Глава "ЕРСМ Сибири" задержан по делу о хищениях при строительстве для Минобороны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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КРАСНОЯРСК, 16 сен – РИА Новости. Главу ООО "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова задержали в Красноярске по обвинению в хищении совместно с неустановленными лицами более 2,5 миллиардов рублей при строительстве объекта Минобороны РФ в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Руководителя ООО "ЕРСМ Сибири" Романа Безрукова задержали на днях в Красноярске. Дело возбуждено в отношении конкретного лица – руководителя фирмы. Сумма хищения - чуть более 2,5 миллиардов рублей", - сказал собеседник.
По его словам, в 2020 году Минобороны РФ заключило контракт с государственным предприятием на строительство центра управления связи в Хабаровском крае. В 2021 году генеральный подрядчик заключил договор с ООО "ЕРСМ Сибири", который обязался выполнить проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы. По версии следствия, Безруков не собирался выполнять обязательства и вместе с неустановленными лицами вывел свыше 2,5 миллиардов рублей через подконтрольные банковские счета под видом закупок материалов.
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