https://ria.ru/20240916/yemen-1972875745.html

США уничтожили ракетную систему хуситов в Йемене

США уничтожили ракетную систему хуситов в Йемене - РИА Новости, 16.09.2024

США уничтожили ракетную систему хуситов в Йемене

Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило, что уничтожило ракетную систему правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы). РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T02:29

2024-09-16T02:29

2024-09-16T02:29

в мире

сирия

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

йемен

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило, что уничтожило ракетную систему правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы). "За последние 24 часа силы Центрального командования вооруженными силами США (CENTCOM) успешно уничтожили одну ракетную систему в контролируемом хуситами районе Йемена", - говорится в заявлении командования в соцсети Х. В CENTCOM добавили, что система представляла собой угрозу силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе. В октябре прошлого года правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" объявило, что поддержит палестинские группировки в противостоянии с израильской армией в секторе Газа с помощью ракетных и воздушных атак. В частности, хуситы заявили о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море. Позднее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что "Ансар Алла" начало переброску своих военнизированных отрядов в Сирию.

https://ria.ru/20240915/udar-1972803753.html

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в мире, сирия, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, йемен, военная операция сша и британии в йемене