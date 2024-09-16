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Глава Якутии отменил особый противопожарный режим в регионе
Глава Якутии отменил особый противопожарный режим в регионе - РИА Новости, 16.09.2024
Глава Якутии отменил особый противопожарный режим в регионе
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об отмене особого противопожарного режима в регионе, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:42
2024-09-16T11:42
2024-09-16T11:42
республика саха (якутия)
айсен николаев
леса
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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об отмене особого противопожарного режима в регионе, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. "В Якутии отменили особый противопожарный режим. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев в понедельник, 16 сентября. Обоснованием для принятия документа стало понижение класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды", - отметили в пресс-службе. Особый противопожарный режим в Якутии был установлен 26 июня. "На текущую дату действующих лесных пожаров на территории Якутии нет. С начала пожароопасного сезона в республике потушено свыше тысячи природных пожаров", - рассказали региональные власти. По прогнозам метеорологов, в понедельник днём температура воздуха в Якутии составит от 8 до 13 градусов тепла. В ряде районов республики в ближайшие сутки ожидаются дожди с мокрым снегом, местами 11 миллиметров и более. Почти 2 тысячи человек тушили лесные пожары этим летом в Якутии, огнем было пройдено свыше миллиона гектаров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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айсен николаев, леса
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Леса
ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об отмене особого противопожарного режима в регионе, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
"В Якутии отменили особый противопожарный режим. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев в понедельник, 16 сентября. Обоснованием для принятия документа стало понижение класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды", - отметили в пресс-службе.
Особый противопожарный режим в Якутии был установлен 26 июня.
"На текущую дату действующих лесных пожаров на территории Якутии нет. С начала пожароопасного сезона в республике потушено свыше тысячи природных пожаров", - рассказали региональные власти.
По прогнозам метеорологов, в понедельник днём температура воздуха в Якутии
составит от 8 до 13 градусов тепла. В ряде районов республики в ближайшие сутки ожидаются дожди с мокрым снегом, местами 11 миллиметров и более.
Почти 2 тысячи человек тушили лесные пожары этим летом в Якутии, огнем было пройдено свыше миллиона гектаров.