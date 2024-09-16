https://ria.ru/20240916/yakutiya-1972923277.html

Глава Якутии отменил особый противопожарный режим в регионе

Глава Якутии отменил особый противопожарный режим в регионе - РИА Новости, 16.09.2024

Глава Якутии отменил особый противопожарный режим в регионе

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об отмене особого противопожарного режима в регионе, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:42

2024-09-16T11:42

2024-09-16T11:42

республика саха (якутия)

айсен николаев

леса

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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об отмене особого противопожарного режима в регионе, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. "В Якутии отменили особый противопожарный режим. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев в понедельник, 16 сентября. Обоснованием для принятия документа стало понижение класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды", - отметили в пресс-службе. Особый противопожарный режим в Якутии был установлен 26 июня. "На текущую дату действующих лесных пожаров на территории Якутии нет. С начала пожароопасного сезона в республике потушено свыше тысячи природных пожаров", - рассказали региональные власти. По прогнозам метеорологов, в понедельник днём температура воздуха в Якутии составит от 8 до 13 градусов тепла. В ряде районов республики в ближайшие сутки ожидаются дожди с мокрым снегом, местами 11 миллиметров и более. Почти 2 тысячи человек тушили лесные пожары этим летом в Якутии, огнем было пройдено свыше миллиона гектаров.

https://ria.ru/20240912/jakutija-1972212094.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, леса