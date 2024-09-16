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Двух офицеров военного представительства Минобороны заподозрили во взятках - РИА Новости, 16.09.2024
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13:23 16.09.2024 (обновлено: 14:55 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/vzyatki-1972948082.html
Двух офицеров военного представительства Минобороны заподозрили во взятках
Двух офицеров военного представительства Минобороны заподозрили во взятках - РИА Новости, 16.09.2024
Двух офицеров военного представительства Минобороны заподозрили во взятках
Следственный комитет России возбудил дело против двух офицеров военного представительства Минобороны из-за взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:23
2024-09-16T14:55
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело против двух офицеров военного представительства Минобороны из-за взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. "Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере"), в отношении начальника 4924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина", — уточнили в ведомстве. По данным следствия, всего в 2021-2024 годах Популовский и Зорин получили взятки на сумму свыше 11 миллионов рублей за обеспечение беспрепятственной приемки у предприятий продукции военного назначения и работ, выполняемых по госконтрактам и договорам, а также за общее покровительство при исполнении ГОЗ.Как уточнили в СК, ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции" и ЗАО "Торговый дом "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" в рамках исполнения ГОЗ на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны России заключили и исполняют госконтракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей."В 2021 году представители предприятий вступили в сговор с Популовским и Зориным с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров, а также получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа в обмен на получение взятки", — отметили в ведомстве.Во время следствия фигуранты признали свою вину. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, в том числе связанным с хищением средств, выделенных для нужд государственного оборонного заказа. В СК добавили, что при расследовании также будет дана правовая оценка действиям взяткодателей.
https://ria.ru/20240913/bronshteyn-1972607708.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Двух офицеров военного представительства Минобороны заподозрили во взятках

Двух офицеров Минобороны заподозрили во взятках на 11 миллионов рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело против двух офицеров военного представительства Минобороны из-за взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере"), в отношении начальника 4924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина", — уточнили в ведомстве.
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По данным следствия, всего в 2021-2024 годах Популовский и Зорин получили взятки на сумму свыше 11 миллионов рублей за обеспечение беспрепятственной приемки у предприятий продукции военного назначения и работ, выполняемых по госконтрактам и договорам, а также за общее покровительство при исполнении ГОЗ.
Как уточнили в СК, ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции" и ЗАО "Торговый дом "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" в рамках исполнения ГОЗ на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны России заключили и исполняют госконтракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей.
«
"В 2021 году представители предприятий вступили в сговор с Популовским и Зориным с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров, а также получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа в обмен на получение взятки", — отметили в ведомстве.
Во время следствия фигуранты признали свою вину. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, в том числе связанным с хищением средств, выделенных для нужд государственного оборонного заказа.
В СК добавили, что при расследовании также будет дана правовая оценка действиям взяткодателей.
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