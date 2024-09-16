https://ria.ru/20240916/vzyatki-1972948082.html
Двух офицеров военного представительства Минобороны заподозрили во взятках
Двух офицеров военного представительства Минобороны заподозрили во взятках - РИА Новости, 16.09.2024
Двух офицеров военного представительства Минобороны заподозрили во взятках
Следственный комитет России возбудил дело против двух офицеров военного представительства Минобороны из-за взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:23
2024-09-16T13:23
2024-09-16T14:55
происшествия
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело против двух офицеров военного представительства Минобороны из-за взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. "Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере"), в отношении начальника 4924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина", — уточнили в ведомстве. По данным следствия, всего в 2021-2024 годах Популовский и Зорин получили взятки на сумму свыше 11 миллионов рублей за обеспечение беспрепятственной приемки у предприятий продукции военного назначения и работ, выполняемых по госконтрактам и договорам, а также за общее покровительство при исполнении ГОЗ.Как уточнили в СК, ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции" и ЗАО "Торговый дом "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" в рамках исполнения ГОЗ на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны России заключили и исполняют госконтракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей."В 2021 году представители предприятий вступили в сговор с Популовским и Зориным с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров, а также получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа в обмен на получение взятки", — отметили в ведомстве.Во время следствия фигуранты признали свою вину. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, в том числе связанным с хищением средств, выделенных для нужд государственного оборонного заказа. В СК добавили, что при расследовании также будет дана правовая оценка действиям взяткодателей.
https://ria.ru/20240913/bronshteyn-1972607708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Двух офицеров военного представительства Минобороны заподозрили во взятках
Двух офицеров Минобороны заподозрили во взятках на 11 миллионов рублей
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело против двух офицеров военного представительства Минобороны из-за взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере"), в отношении начальника 4924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина", — уточнили в ведомстве.
По данным следствия, всего в 2021-2024 годах Популовский и Зорин получили взятки на сумму свыше 11 миллионов рублей за обеспечение беспрепятственной приемки у предприятий продукции военного назначения и работ, выполняемых по госконтрактам и договорам, а также за общее покровительство при исполнении ГОЗ.
Как уточнили в СК, ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции" и ЗАО "Торговый дом "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" в рамках исполнения ГОЗ на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны России заключили и исполняют госконтракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей.
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"В 2021 году представители предприятий вступили в сговор с Популовским и Зориным с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров, а также получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа в обмен на получение взятки", — отметили в ведомстве.
Во время следствия фигуранты признали свою вину. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, в том числе связанным с хищением средств, выделенных для нужд государственного оборонного заказа.
В СК добавили, что при расследовании также будет дана правовая оценка действиям взяткодателей.