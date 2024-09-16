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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 16.09.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области
Взрывы снова прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T03:55
2024-09-16T03:55
2024-09-16T03:55
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в Хмельницкой области. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - сообщается в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Киеве, Хмельницкой и еще восьми областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240915/svo-1972853628.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области снова прогремели взрывы, объявлена тревога