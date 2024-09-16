https://ria.ru/20240916/vsu-1973041568.html

В Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе

В Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе - РИА Новости, 16.09.2024

В Курской области назвали фейком видео о продвижении ВСУ в регионе

Правительство Курской области назвало изготовленным украинскими спецслужбам и фейком видео, на котором губернатор Алексей Смирнов якобы рассказывает об успешном РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T18:30

2024-09-16T18:30

2024-09-16T18:30

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Правительство Курской области назвало изготовленным украинскими спецслужбам и фейком видео, на котором губернатор Алексей Смирнов якобы рассказывает об успешном продвижении ВСУ в регионе и угрозе его полного захвата. "Украинские спецслужбы продолжают лепить фейки. Снова они взяли прошлое видео и наложили свою звуковую дорожку. За это время могли бы уже наловчиться более убедительно подделывать голос или хотя бы выучить названия районов Курской области. В очередной раз призываем не терять бдительность и подписываться на подлинные аккаунты губернатора Курской области", - сообщается в Telegram-канале правительства Курской области. В фейковом видео губернатор Алексей Смирнов якобы рассказывает, что "ВСУ имели успех в продвижении на территории Курской области, а именно в Глушковском и Корнеевском (правильно – Кореневский – ред.) районах. Сохраняется риск захвата области в целом".

https://ria.ru/20240916/kursk-1973030712.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины