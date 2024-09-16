https://ria.ru/20240916/vsu-1972923092.html

ВСУ целенаправленно атаковали медиков в Курской области, сообщили очевидцы

ВСУ целенаправленно атаковали медиков в Курской области, сообщили очевидцы - РИА Новости, 16.09.2024

ВСУ целенаправленно атаковали медиков в Курской области, сообщили очевидцы

ВСУ в Курской области целенаправленно атаковали представителей экстренных служб - медиков, пожарных и электриков, рассказали РИА Новости эвакуированные... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:40

2024-09-16T11:40

2024-09-16T11:40

специальная военная операция на украине

курская область

россия

глушковский район

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 16 сен - РИА Новости. ВСУ в Курской области целенаправленно атаковали представителей экстренных служб - медиков, пожарных и электриков, рассказали РИА Новости эвакуированные жительницы села в Глушковском районе. "Дома горят, пожарные приезжают, они по пожарным открывают огонь. "Скорая" приедет, тоже по "скорой" (ударят - ред.)", - сказала одна из женщин. Другая жительница Глушковского района рассказала, что украинские военные "охотились" за врачами, электриками и пожарными целенаправленно. При этом эвакуированные отметили, что оперативные службы работали даже под обстрелами ВСУ. "Работали хлопцы. Поклон им до земли", - сказала одна из женщин. Эти сведения зафиксировали военные следователи СК РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.

https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html

https://ria.ru/20240912/dym-1972212286.html

курская область

россия

глушковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, глушковский район, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)