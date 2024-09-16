https://ria.ru/20240916/vsu-1972923092.html
ВСУ целенаправленно атаковали медиков в Курской области, сообщили очевидцы
ВСУ целенаправленно атаковали медиков в Курской области, сообщили очевидцы - РИА Новости, 16.09.2024
ВСУ целенаправленно атаковали медиков в Курской области, сообщили очевидцы
ВСУ в Курской области целенаправленно атаковали представителей экстренных служб - медиков, пожарных и электриков, рассказали РИА Новости эвакуированные... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:40
2024-09-16T11:40
2024-09-16T11:40
специальная военная операция на украине
курская область
россия
глушковский район
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
КУРСК, 16 сен - РИА Новости. ВСУ в Курской области целенаправленно атаковали представителей экстренных служб - медиков, пожарных и электриков, рассказали РИА Новости эвакуированные жительницы села в Глушковском районе. "Дома горят, пожарные приезжают, они по пожарным открывают огонь. "Скорая" приедет, тоже по "скорой" (ударят - ред.)", - сказала одна из женщин. Другая жительница Глушковского района рассказала, что украинские военные "охотились" за врачами, электриками и пожарными целенаправленно. При этом эвакуированные отметили, что оперативные службы работали даже под обстрелами ВСУ. "Работали хлопцы. Поклон им до земли", - сказала одна из женщин. Эти сведения зафиксировали военные следователи СК РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.
https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html
https://ria.ru/20240912/dym-1972212286.html
курская область
россия
глушковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, глушковский район, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Глушковский район, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ целенаправленно атаковали медиков в Курской области, сообщили очевидцы
Очевидцы: ВСУ целенаправленно атаковали медиков и пожарных в Курской области