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ВСУ целенаправленно атаковали медиков в Курской области, сообщили очевидцы - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/vsu-1972923092.html
ВСУ целенаправленно атаковали медиков в Курской области, сообщили очевидцы
ВСУ целенаправленно атаковали медиков в Курской области, сообщили очевидцы - РИА Новости, 16.09.2024
ВСУ целенаправленно атаковали медиков в Курской области, сообщили очевидцы
ВСУ в Курской области целенаправленно атаковали представителей экстренных служб - медиков, пожарных и электриков, рассказали РИА Новости эвакуированные... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:40
2024-09-16T11:40
специальная военная операция на украине
курская область
россия
глушковский район
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 16 сен - РИА Новости. ВСУ в Курской области целенаправленно атаковали представителей экстренных служб - медиков, пожарных и электриков, рассказали РИА Новости эвакуированные жительницы села в Глушковском районе. "Дома горят, пожарные приезжают, они по пожарным открывают огонь. "Скорая" приедет, тоже по "скорой" (ударят - ред.)", - сказала одна из женщин. Другая жительница Глушковского района рассказала, что украинские военные "охотились" за врачами, электриками и пожарными целенаправленно. При этом эвакуированные отметили, что оперативные службы работали даже под обстрелами ВСУ. "Работали хлопцы. Поклон им до земли", - сказала одна из женщин. Эти сведения зафиксировали военные следователи СК РФ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.
https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html
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курская область
россия
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курская область, россия, глушковский район, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Глушковский район, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ целенаправленно атаковали медиков в Курской области, сообщили очевидцы

Очевидцы: ВСУ целенаправленно атаковали медиков и пожарных в Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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КУРСК, 16 сен - РИА Новости. ВСУ в Курской области целенаправленно атаковали представителей экстренных служб - медиков, пожарных и электриков, рассказали РИА Новости эвакуированные жительницы села в Глушковском районе.
"Дома горят, пожарные приезжают, они по пожарным открывают огонь. "Скорая" приедет, тоже по "скорой" (ударят - ред.)", - сказала одна из женщин.
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Другая жительница Глушковского района рассказала, что украинские военные "охотились" за врачами, электриками и пожарными целенаправленно.
При этом эвакуированные отметили, что оперативные службы работали даже под обстрелами ВСУ. "Работали хлопцы. Поклон им до земли", - сказала одна из женщин.
Эти сведения зафиксировали военные следователи СК РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияГлушковский районВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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