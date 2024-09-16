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При обстрелах ВСУ в ЛНР пострадали четыре человека, включая ребенка

При обстрелах ВСУ в ЛНР пострадали четыре человека, включая ребенка - РИА Новости, 16.09.2024

При обстрелах ВСУ в ЛНР пострадали четыре человека, включая ребенка

Украинские войска обстреляли центр города Сватово в ЛНР, минно-взрывные травмы получили 4 человека, в том числе 13-летняя девочка, сообщила министр... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T11:18

2024-09-16T11:18

2024-09-16T11:22

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр города Сватово в ЛНР, минно-взрывные травмы получили 4 человека, в том числе 13-летняя девочка, сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко в Telegram-канале."ВСУ обстреляли центр города Сватово. В результате минно-взрывные травмы получили 4 человека: две женщины, мужчина и 13-летняя девочка", - говорится в Telegram-канале министра.Пащенко отметила, что пострадавшие бригадами скорой помощи доставлены в Сватовскую центральную горбольницу, состояние оценивается как средней степени тяжести.

https://ria.ru/20240916/obstrel-1972909351.html

луганская народная республика

сватово

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире, сватово