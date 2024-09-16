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При обстрелах ВСУ в ЛНР пострадали четыре человека, включая ребенка
При обстрелах ВСУ в ЛНР пострадали четыре человека, включая ребенка - РИА Новости, 16.09.2024
При обстрелах ВСУ в ЛНР пострадали четыре человека, включая ребенка
Украинские войска обстреляли центр города Сватово в ЛНР, минно-взрывные травмы получили 4 человека, в том числе 13-летняя девочка, сообщила министр... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:18
2024-09-16T11:18
2024-09-16T11:22
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр города Сватово в ЛНР, минно-взрывные травмы получили 4 человека, в том числе 13-летняя девочка, сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко в Telegram-канале."ВСУ обстреляли центр города Сватово. В результате минно-взрывные травмы получили 4 человека: две женщины, мужчина и 13-летняя девочка", - говорится в Telegram-канале министра.Пащенко отметила, что пострадавшие бригадами скорой помощи доставлены в Сватовскую центральную горбольницу, состояние оценивается как средней степени тяжести.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире, сватово
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово
При обстрелах ВСУ в ЛНР пострадали четыре человека, включая ребенка
При обстрелах ВСУ Сватово в ЛНР пострадали четыре человека, включая ребенка