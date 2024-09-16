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При обстрелах ВСУ в ЛНР пострадали четыре человека, включая ребенка - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 16.09.2024 (обновлено: 11:22 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/vsu-1972919436.html
При обстрелах ВСУ в ЛНР пострадали четыре человека, включая ребенка
При обстрелах ВСУ в ЛНР пострадали четыре человека, включая ребенка - РИА Новости, 16.09.2024
При обстрелах ВСУ в ЛНР пострадали четыре человека, включая ребенка
Украинские войска обстреляли центр города Сватово в ЛНР, минно-взрывные травмы получили 4 человека, в том числе 13-летняя девочка, сообщила министр... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T11:18
2024-09-16T11:22
луганская народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
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ЛУГАНСК, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр города Сватово в ЛНР, минно-взрывные травмы получили 4 человека, в том числе 13-летняя девочка, сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко в Telegram-канале."ВСУ обстреляли центр города Сватово. В результате минно-взрывные травмы получили 4 человека: две женщины, мужчина и 13-летняя девочка", - говорится в Telegram-канале министра.Пащенко отметила, что пострадавшие бригадами скорой помощи доставлены в Сватовскую центральную горбольницу, состояние оценивается как средней степени тяжести.
https://ria.ru/20240916/obstrel-1972909351.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире, сватово
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово
При обстрелах ВСУ в ЛНР пострадали четыре человека, включая ребенка

При обстрелах ВСУ Сватово в ЛНР пострадали четыре человека, включая ребенка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр города Сватово в ЛНР, минно-взрывные травмы получили 4 человека, в том числе 13-летняя девочка, сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко в Telegram-канале.
"ВСУ обстреляли центр города Сватово. В результате минно-взрывные травмы получили 4 человека: две женщины, мужчина и 13-летняя девочка", - говорится в Telegram-канале министра.
Пащенко отметила, что пострадавшие бригадами скорой помощи доставлены в Сватовскую центральную горбольницу, состояние оценивается как средней степени тяжести.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
ВСУ за сутки провели 41 обстрел левобережья Херсонской области
10:31
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ миреСватово
 
 
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