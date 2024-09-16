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Волочкова рассказала, почему подала иск о назначении пенсии - РИА Новости, 16.09.2024
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Шоубиз
 
21:41 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/volochkova-1973068436.html
Волочкова рассказала, почему подала иск о назначении пенсии
Волочкова рассказала, почему подала иск о назначении пенсии - РИА Новости, 16.09.2024
Волочкова рассказала, почему подала иск о назначении пенсии
Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что подала иск о назначении пенсии, потому что её стаж солистки балета вдвое превышает тот, с которого положена пенсия,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T21:41
2024-09-16T21:41
шоубиз
москва
анастасия волочкова
большой театр
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что подала иск о назначении пенсии, потому что её стаж солистки балета вдвое превышает тот, с которого положена пенсия, но её бывшие работодатели "потеряли стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку". Ранее РИА Новости сообщили в Мещанском суде Москвы, что он не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду. "Касаемо моего иска в суд о назначении мне пенсии, которая ещё 10 лет назад по закону должна была быть мне назначена и доп за звание "заслуженная артистка России". Абсурд в том, что для солистов балета необходим для пенсии стаж 15 лет. Я танцую до сих пор. И стаж мой составляет 30 лет", - написала артистка в своем Telegram-канале. По словам Волочковой, Большой театр "потерял ее стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку". "Так не хотелось доводить до судебных разбирательств, если честно, но это очередное дело принципа. Я всегда за правду и справедливость. Моё глубочайшее убеждение в том, что главный судья жизни - это наша человеческая совесть", - добавила балерина. Согласно законодательству, балерина может получать пенсию спустя 15 лет стажа. Если же она не сможет подтвердить стаж в качестве солистки балета, то пенсия будет выплачиваться по общим основаниям - с 60 лет.
https://ria.ru/20240914/sud-1972644083.html
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москва, анастасия волочкова, большой театр
Шоубиз, Москва, Анастасия Волочкова, Большой театр
Волочкова рассказала, почему подала иск о назначении пенсии

Волочкова заявила, что бывшие работодатели "потеряли" ее трудовой стаж

© Фото : Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что подала иск о назначении пенсии, потому что её стаж солистки балета вдвое превышает тот, с которого положена пенсия, но её бывшие работодатели "потеряли стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку".
Ранее РИА Новости сообщили в Мещанском суде Москвы, что он не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду.
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Суд не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду
14 сентября, 05:11
"Касаемо моего иска в суд о назначении мне пенсии, которая ещё 10 лет назад по закону должна была быть мне назначена и доп за звание "заслуженная артистка России". Абсурд в том, что для солистов балета необходим для пенсии стаж 15 лет. Я танцую до сих пор. И стаж мой составляет 30 лет", - написала артистка в своем Telegram-канале.
По словам Волочковой, Большой театр "потерял ее стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку".
"Так не хотелось доводить до судебных разбирательств, если честно, но это очередное дело принципа. Я всегда за правду и справедливость. Моё глубочайшее убеждение в том, что главный судья жизни - это наша человеческая совесть", - добавила балерина.
Согласно законодательству, балерина может получать пенсию спустя 15 лет стажа. Если же она не сможет подтвердить стаж в качестве солистки балета, то пенсия будет выплачиваться по общим основаниям - с 60 лет.
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ШоубизМоскваАнастасия ВолочковаБольшой театр
 
 
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