https://ria.ru/20240916/volochkova-1973068436.html

Волочкова рассказала, почему подала иск о назначении пенсии

Волочкова рассказала, почему подала иск о назначении пенсии - РИА Новости, 16.09.2024

Волочкова рассказала, почему подала иск о назначении пенсии

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что подала иск о назначении пенсии, потому что её стаж солистки балета вдвое превышает тот, с которого положена пенсия,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T21:41

2024-09-16T21:41

2024-09-16T21:41

шоубиз

москва

анастасия волочкова

большой театр

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что подала иск о назначении пенсии, потому что её стаж солистки балета вдвое превышает тот, с которого положена пенсия, но её бывшие работодатели "потеряли стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку". Ранее РИА Новости сообщили в Мещанском суде Москвы, что он не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду. "Касаемо моего иска в суд о назначении мне пенсии, которая ещё 10 лет назад по закону должна была быть мне назначена и доп за звание "заслуженная артистка России". Абсурд в том, что для солистов балета необходим для пенсии стаж 15 лет. Я танцую до сих пор. И стаж мой составляет 30 лет", - написала артистка в своем Telegram-канале. По словам Волочковой, Большой театр "потерял ее стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку". "Так не хотелось доводить до судебных разбирательств, если честно, но это очередное дело принципа. Я всегда за правду и справедливость. Моё глубочайшее убеждение в том, что главный судья жизни - это наша человеческая совесть", - добавила балерина. Согласно законодательству, балерина может получать пенсию спустя 15 лет стажа. Если же она не сможет подтвердить стаж в качестве солистки балета, то пенсия будет выплачиваться по общим основаниям - с 60 лет.

https://ria.ru/20240914/sud-1972644083.html

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москва, анастасия волочкова, большой театр