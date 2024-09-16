https://ria.ru/20240916/vladivostok-1972967054.html
Во Владивостоке один человек пострадал в ДТП с маршруткой
Во Владивостоке один человек пострадал в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 16.09.2024
Во Владивостоке один человек пострадал в ДТП с маршруткой
Один человек пострадал в ДТП с участием маршрутного автобуса и двух иномарок во Владивостоке, сообщило УМВД РФ по Приморскому краю в Тelegram-канале. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:22
2024-09-16T14:22
2024-09-16T14:22
происшествия
владивосток
россия
приморский край
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972966063_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_4f4a9b4bea32b16af1ef3a660129b271.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Один человек пострадал в ДТП с участием маршрутного автобуса и двух иномарок во Владивостоке, сообщило УМВД РФ по Приморскому краю в Тelegram-канале. Авария, по данным полиции, произошла в районе дома №8 на улице Шепеткова во Владивостоке. Предварительно, 77-летний водитель Nissan Caravan совершил наезд на стоящий возле остановки общественного транспорта маршрутный автобус Luidor, который от удара отлетел на припаркованный автомобиль Toyota Aqua. "В результате автоаварии травму руки получила 24-летняя девушка-пассажир маршрутного автобуса", - говорится в сообщении управления. По факту ДТП возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, информирует УМВД.
https://ria.ru/20240915/voditel-1972787685.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972966063_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_23f54c8d9fd9742653cc3107307863c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, россия, приморский край, дтп
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край, ДТП
Во Владивостоке один человек пострадал в ДТП с маршруткой
Во Владивостоке один человек пострадал в ДТП с участием автобуса и двух иномарок
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости.
Один человек пострадал в ДТП с участием маршрутного автобуса и двух иномарок во Владивостоке, сообщило УМВД РФ по Приморскому краю в Тelegram-канале
.
Авария, по данным полиции, произошла в районе дома №8 на улице Шепеткова во Владивостоке. Предварительно, 77-летний водитель Nissan Caravan совершил наезд на стоящий возле остановки общественного транспорта маршрутный автобус Luidor, который от удара отлетел на припаркованный автомобиль Toyota Aqua.
"В результате автоаварии травму руки получила 24-летняя девушка-пассажир маршрутного автобуса", - говорится в сообщении управления.
По факту ДТП возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, информирует УМВД.