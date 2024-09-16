https://ria.ru/20240916/vertolety-1972881869.html

Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области

Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024

Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T05:07

2024-09-16T05:07

2024-09-16T05:13

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939528566_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_1aa840d8fb2d2df68f12dc1c8e5a2d80.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. "После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", — сообщили в ведомстве.Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html

https://ria.ru/20240915/svo-1972853628.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф