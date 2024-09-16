https://ria.ru/20240916/vertolety-1972881869.html
Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области
Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области
Экипажи вертолетов Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T05:07
2024-09-16T05:07
2024-09-16T05:13
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939528566_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_1aa840d8fb2d2df68f12dc1c8e5a2d80.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. "После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", — сообщили в ведомстве.Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html
https://ria.ru/20240915/svo-1972853628.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939528566_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5779b6f4c7e5210bf49805b9c3e4545a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области
МО: экипажи Ка-52М нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.
"После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", — сообщили в ведомстве.
Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.