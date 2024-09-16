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Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
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05:07 16.09.2024 (обновлено: 05:13 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/vertolety-1972881869.html
Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области
Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области
Экипажи вертолетов Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T05:07
2024-09-16T05:13
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. "После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", — сообщили в ведомстве.Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240915/ukraina-1972857275.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области

МО: экипажи Ка-52М нанесли удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО
Вертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.
"После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", — сообщили в ведомстве.
Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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