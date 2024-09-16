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"Ядерные масштабы". В Британии выступили с призывом по конфликту с Россией - РИА Новости, 16.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:04 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/velikobritaniya-1973058089.html
"Ядерные масштабы". В Британии выступили с призывом по конфликту с Россией
"Ядерные масштабы". В Британии выступили с призывом по конфликту с Россией - РИА Новости, 16.09.2024
"Ядерные масштабы". В Британии выступили с призывом по конфликту с Россией
Британия совершит огромную ошибку, дав разрешение Украине на удары вглубь территории России, написал журналист Саймон Дженкинс в статье для издания The... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T20:04
2024-09-16T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
кир стармер
владимир зеленский
дональд трамп
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Британия совершит огромную ошибку, дав разрешение Украине на удары вглубь территории России, написал журналист Саймон Дженкинс в статье для издания The Guardian."Разрешение использовать британские дальнобойные ракеты против России может стать ошибкой ядерных масштабов &lt;…&gt; Вооруженное позерство британских военных руководителей и самого Стармера было бессмысленным. Оно лишь подогрело скептицизм по отношению к НАТО для возможного следующего президента США Дональда Трампа", — говорится в публикации.В статье отмечается, что поддержка Владимира Зеленского со стороны Запада лишь усугубляет политическую обстановку в мире."Западные политики, строящие из себя крутых парней, не оказывают миру никакой услуги, постоянно обещая Зеленскому полную победу. Они прекрасно знают, что такая победа невозможна. Единственный вопрос в том, сколько еще смертей и разрушений это за собой повлечет", — резюмировал Дженкинс.На прошлой неделе газета Times сообщила, что пять бывших министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, даже если для этого придется пренебречь соответствующим разрешением со стороны США.Президент России Владимир Путин, комментируя подобные дискуссии на Западе, отметил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
https://ria.ru/20240916/britaniya-1972874205.html
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в мире, россия, сша, киев, кир стармер, владимир зеленский, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
"Ядерные масштабы". В Британии выступили с призывом по конфликту с Россией

The Guardian: разрешение на удары по России будет ошибкой ядерных масштабов

© Depositphotos.com / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Depositphotos.com / samot
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Британия совершит огромную ошибку, дав разрешение Украине на удары вглубь территории России, написал журналист Саймон Дженкинс в статье для издания The Guardian.
"Разрешение использовать британские дальнобойные ракеты против России может стать ошибкой ядерных масштабов <…> Вооруженное позерство британских военных руководителей и самого Стармера было бессмысленным. Оно лишь подогрело скептицизм по отношению к НАТО для возможного следующего президента США Дональда Трампа", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что поддержка Владимира Зеленского со стороны Запада лишь усугубляет политическую обстановку в мире.
"Западные политики, строящие из себя крутых парней, не оказывают миру никакой услуги, постоянно обещая Зеленскому полную победу. Они прекрасно знают, что такая победа невозможна. Единственный вопрос в том, сколько еще смертей и разрушений это за собой повлечет", — резюмировал Дженкинс.
На прошлой неделе газета Times сообщила, что пять бывших министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Киеву применять британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, даже если для этого придется пренебречь соответствующим разрешением со стороны США.
Президент России Владимир Путин, комментируя подобные дискуссии на Западе, отметил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевКир СтармерВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
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