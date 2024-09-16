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Российские военные ударили по военному аэродрому на Украине - РИА Новости, 16.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 16.09.2024 (обновлено: 13:23 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/ukraina-1972945695.html
Российские военные ударили по военному аэродрому на Украине
Российские военные ударили по военному аэродрому на Украине - РИА Новости, 16.09.2024
Российские военные ударили по военному аэродрому на Украине
Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, цеху по производству БПЛА противника и четырем складам их хранения,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:14
2024-09-16T13:23
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, цеху по производству БПЛА противника и четырем складам их хранения, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144-х районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240916/tni-1972943247.html
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украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность
Российские военные ударили по военному аэродрому на Украине

Российские ВС ударили по аэродрому на Украине и цеху по производству БПЛА

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, цеху по производству БПЛА противника и четырем складам их хранения, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144-х районах", - говорится в сообщении.
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