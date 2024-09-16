https://ria.ru/20240916/ukraina-1972945695.html

Российские военные ударили по военному аэродрому на Украине

Российские военные ударили по военному аэродрому на Украине - РИА Новости, 16.09.2024

Российские военные ударили по военному аэродрому на Украине

Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, цеху по производству БПЛА противника и четырем складам их хранения,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:14

2024-09-16T13:14

2024-09-16T13:23

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, цеху по производству БПЛА противника и четырем складам их хранения, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144-х районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240916/tni-1972943247.html

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Варвара Скокшина

украина, россия, безопасность