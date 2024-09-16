https://ria.ru/20240916/ukraina-1972942438.html

Глава МИД Италии надеется на проведение саммита по Украине до конца года

Глава МИД Италии надеется на проведение саммита по Украине до конца года - РИА Новости, 16.09.2024

Глава МИД Италии надеется на проведение саммита по Украине до конца года

Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни рассчитывает на проведение конференции по Украине до конца года. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:02

2024-09-16T13:02

2024-09-16T13:02

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антонио таяни

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РИМ, 16 сен – РИА Новости. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни рассчитывает на проведение конференции по Украине до конца года. "Я надеюсь, что до конца года удастся провести серьезную мирную конференцию", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera. Говоря о поставках Киеву дальнобойных вооружений, Таяни подчеркнул, что эта тема является предметом двусторонних отношений каждой страны с Украиной. "Каждая страна сама решает, как использовать свою военную помощь в двусторонних отношениях с Киевом. Есть позиция НАТО, которая гласит, что альянс не участвует в войне, и американцы мне кажутся очень осторожными", - сказал глава МИД Италии. Несмотря на то, что Италия поставляет Украине военную, финансовую и гражданскую помощь, Владимир Зеленский никогда не просил больше того, что делаем Рим, добавил Таяни. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Как сообщал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре, точное место проведения второй конференции по Украине еще не определено, Саудовская Аравия – один из обсуждаемых вариантов. В сентябре Владимир Зеленский заявлял, что хочет видеть представителей РФ на втором саммите по Украине, в то время как Москва неоднократно заявляла, что не планирует участие в таких мероприятиях. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953682124.html

https://ria.ru/20240914/ukraina-1972654508.html

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в мире, украина, антонио таяни, италия