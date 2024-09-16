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Глава МИД Италии надеется на проведение саммита по Украине до конца года - РИА Новости, 16.09.2024
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13:02 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/ukraina-1972942438.html
Глава МИД Италии надеется на проведение саммита по Украине до конца года
Глава МИД Италии надеется на проведение саммита по Украине до конца года - РИА Новости, 16.09.2024
Глава МИД Италии надеется на проведение саммита по Украине до конца года
Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни рассчитывает на проведение конференции по Украине до конца года. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:02
2024-09-16T13:02
в мире
украина
антонио таяни
италия
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РИМ, 16 сен – РИА Новости. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни рассчитывает на проведение конференции по Украине до конца года. "Я надеюсь, что до конца года удастся провести серьезную мирную конференцию", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera. Говоря о поставках Киеву дальнобойных вооружений, Таяни подчеркнул, что эта тема является предметом двусторонних отношений каждой страны с Украиной. "Каждая страна сама решает, как использовать свою военную помощь в двусторонних отношениях с Киевом. Есть позиция НАТО, которая гласит, что альянс не участвует в войне, и американцы мне кажутся очень осторожными", - сказал глава МИД Италии. Несмотря на то, что Италия поставляет Украине военную, финансовую и гражданскую помощь, Владимир Зеленский никогда не просил больше того, что делаем Рим, добавил Таяни. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Как сообщал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре, точное место проведения второй конференции по Украине еще не определено, Саудовская Аравия – один из обсуждаемых вариантов. В сентябре Владимир Зеленский заявлял, что хочет видеть представителей РФ на втором саммите по Украине, в то время как Москва неоднократно заявляла, что не планирует участие в таких мероприятиях. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953682124.html
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972654508.html
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в мире, украина, антонио таяни, италия
В мире, Украина, Антонио Таяни, Италия
Глава МИД Италии надеется на проведение саммита по Украине до конца года

Глава МИД Италии Таяни: конференцию по Украине следует провести до конца года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 16 сен – РИА Новости. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни рассчитывает на проведение конференции по Украине до конца года.
"Я надеюсь, что до конца года удастся провести серьезную мирную конференцию", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
МИД Италии объяснил, почему многие страны не подписали коммюнике по Украине
18 июня, 14:51
Говоря о поставках Киеву дальнобойных вооружений, Таяни подчеркнул, что эта тема является предметом двусторонних отношений каждой страны с Украиной. "Каждая страна сама решает, как использовать свою военную помощь в двусторонних отношениях с Киевом. Есть позиция НАТО, которая гласит, что альянс не участвует в войне, и американцы мне кажутся очень осторожными", - сказал глава МИД Италии.
Несмотря на то, что Италия поставляет Украине военную, финансовую и гражданскую помощь, Владимир Зеленский никогда не просил больше того, что делаем Рим, добавил Таяни.
Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Политолог оценил перспективы второй конференции по Украине
14 сентября, 09:15
Как сообщал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре, точное место проведения второй конференции по Украине еще не определено, Саудовская Аравия – один из обсуждаемых вариантов. В сентябре Владимир Зеленский заявлял, что хочет видеть представителей РФ на втором саммите по Украине, в то время как Москва неоднократно заявляла, что не планирует участие в таких мероприятиях.
В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что после акта терроризма в Курской области с Киевом не будет никаких переговоров до полного разгрома врага.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
"Козыри в кармане". Орбан сделал новое заявление об Украине
13 сентября, 15:33
 
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