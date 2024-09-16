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Турция призвала снять санкции с работающих в ядерной сфере компаний - РИА Новости, 16.09.2024
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22:31 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/turtsiya-1973072587.html
Турция призвала снять санкции с работающих в ядерной сфере компаний
Турция призвала снять санкции с работающих в ядерной сфере компаний - РИА Новости, 16.09.2024
Турция призвала снять санкции с работающих в ядерной сфере компаний
Санкции с действующих в сфере ядерной энергетики компаний должны быть сняты, заявил в понедельник министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T22:31
2024-09-16T22:31
в мире
россия
турция
анкара (провинция)
алексей ерхов
павел завальный
алексей лихачев
аэс "аккую"
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СТАМБУЛ, 16 сен - РИА Новости. Санкции с действующих в сфере ядерной энергетики компаний должны быть сняты, заявил в понедельник министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. "Мы выступаем за ядерную энергетику как часть "лучшего будущего". В этой связи мы подчеркиваем необходимость снятия всех препятствий, таких как торговые и финансовые ограничения, а также санкции против сектора. Данные препятствия не только замедляют технологический прогресс и экономическое развитие, но и одновременно негативно влияют на нашу способность достигать глобальных целей в области устойчивого развития. Крайне необходима поддержка ответственного развития и развертывания ядерной энергетики международной политикой, а не препятствование ей", - цитирует газета Sabah видеообращение Байрактара к участникам конференции МАГАТЭ. Министр отметил, что Турция придерживается цели обеспечения безопасного и мирного использования ядерной энергии, намерена продолжать тесно сотрудничать с МАГАТЭ. Байрактар на прошлой неделе заявил, что решение немецкой компании Siemens не поставлять заказанное Турцией оборудование для АЭС "Аккую" вызвало задержку в строительстве станции, Анкара примет меры в отношении компании. Западные санкции против России негативно сказываются на темпах и сроках реализации проекта АЭС "Аккую", но он будет реализован, заявил в свою очередь посол РФ в Турции Алексей Ерхов. В понедельник в Вене началась 68-я генеральная конференция МАГАТЭ. Мероприятие проходит в Венском международном центре. В нем принимают участие представители 178 государств-членов МАГАТЭ. В июне председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный заявлял, что санкции повлияли на сроки строительства АЭС "Аккую", поскольку заказанное у фирмы Siemens оборудование не было поставлено, его заменят китайским, доставка ожидается в течение года. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 мегаватт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее глава Росатома Алексей Лихачев. Также сообщалось, что пуск первого блока запланирован на 2025 год. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240910/magate-1971917357.html
https://ria.ru/20240904/stantsiya-1970654534.html
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в мире, россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, павел завальный, алексей лихачев, аэс "аккую", магатэ, siemens
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция), Алексей Ерхов, Павел Завальный, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", МАГАТЭ, Siemens
Турция призвала снять санкции с работающих в ядерной сфере компаний

Турция призвала снять санкции с действующих в сфере ядерной энергетики компаний

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СТАМБУЛ, 16 сен - РИА Новости. Санкции с действующих в сфере ядерной энергетики компаний должны быть сняты, заявил в понедельник министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
"Мы выступаем за ядерную энергетику как часть "лучшего будущего". В этой связи мы подчеркиваем необходимость снятия всех препятствий, таких как торговые и финансовые ограничения, а также санкции против сектора. Данные препятствия не только замедляют технологический прогресс и экономическое развитие, но и одновременно негативно влияют на нашу способность достигать глобальных целей в области устойчивого развития. Крайне необходима поддержка ответственного развития и развертывания ядерной энергетики международной политикой, а не препятствование ей", - цитирует газета Sabah видеообращение Байрактара к участникам конференции МАГАТЭ.
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Министр отметил, что Турция придерживается цели обеспечения безопасного и мирного использования ядерной энергии, намерена продолжать тесно сотрудничать с МАГАТЭ.
Байрактар на прошлой неделе заявил, что решение немецкой компании Siemens не поставлять заказанное Турцией оборудование для АЭС "Аккую" вызвало задержку в строительстве станции, Анкара примет меры в отношении компании. Западные санкции против России негативно сказываются на темпах и сроках реализации проекта АЭС "Аккую", но он будет реализован, заявил в свою очередь посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
В понедельник в Вене началась 68-я генеральная конференция МАГАТЭ. Мероприятие проходит в Венском международном центре. В нем принимают участие представители 178 государств-членов МАГАТЭ.
В июне председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный заявлял, что санкции повлияли на сроки строительства АЭС "Аккую", поскольку заказанное у фирмы Siemens оборудование не было поставлено, его заменят китайским, доставка ожидается в течение года.
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Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 мегаватт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее глава Росатома Алексей Лихачев. Также сообщалось, что пуск первого блока запланирован на 2025 год.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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