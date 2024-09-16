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На российской бирже подорожали основные виды автомобильного топлива - РИА Новости, 16.09.2024
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15:27 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/toplivo-1972992660.html
На российской бирже подорожали основные виды автомобильного топлива
На российской бирже подорожали основные виды автомобильного топлива - РИА Новости, 16.09.2024
На российской бирже подорожали основные виды автомобильного топлива
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась на первых торгах недели, также подорожало и дизельное... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:27
2024-09-16T15:27
экономика
цены на нефть
россия
виталий королев
евразийский экономический союз
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аи-92
аи-95
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась на первых торгах недели, также подорожало и дизельное топливо, следует из данных торгов. Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России в понедельник поднялась на 1,21%, до 59 393 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,98%, до 67 230 рублей. При этом за прошлую неделю стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 снизилась на 6,1% и 9,5% соответственно. Также по итогам торговой сессии понедельника выросла и цена на дизельное топливо - на 0,72%, до 60 340 рублей за тонну. А всего за прошлую неделю оно подешевело на 3,58%. В то же время тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 1,29%, до 36 600 рублей, мазута - на 0,04%, до 26 045 рублей. Цена авиакеросина снизилась на 0,91% - до 80 546 рублей за тонну. В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых субъектах РФ.
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экономика, цены на нефть, россия, виталий королев, евразийский экономический союз, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-92, аи-95
Экономика, Цены на нефть, Россия, Виталий Королев, Евразийский экономический союз, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), АИ-92, АИ-95
На российской бирже подорожали основные виды автомобильного топлива

Основные виды топлива подорожали на российской бирже на первых торгах недели

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась на первых торгах недели, также подорожало и дизельное топливо, следует из данных торгов.
Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России в понедельник поднялась на 1,21%, до 59 393 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,98%, до 67 230 рублей. При этом за прошлую неделю стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 снизилась на 6,1% и 9,5% соответственно.
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Также по итогам торговой сессии понедельника выросла и цена на дизельное топливо - на 0,72%, до 60 340 рублей за тонну. А всего за прошлую неделю оно подешевело на 3,58%.
В то же время тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 1,29%, до 36 600 рублей, мазута - на 0,04%, до 26 045 рублей. Цена авиакеросина снизилась на 0,91% - до 80 546 рублей за тонну.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых субъектах РФ.
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