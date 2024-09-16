https://ria.ru/20240916/tinao-1972928155.html

Свыше 80 тысяч новых рабочих мест создадут в ТиНАО по городской программе

Свыше 80 тысяч новых рабочих мест создадут в ТиНАО по городской программе - РИА Новости, 16.09.2024

Свыше 80 тысяч новых рабочих мест создадут в ТиНАО по городской программе

Более 80 тысяч горожан смогут найти работу в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в ТиНАО, где построят более 70 социально и... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:16

2024-09-16T12:16

2024-09-16T12:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

тинао

москва

новая москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972927672_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_04ca0841f44194c9dfee0cb270e4aaaf.jpg

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Более 80 тысяч горожан смогут найти работу в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в ТиНАО, где построят более 70 социально и экономически важных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина и в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда мы активно привлекаем застройщиков к формированию деловой и промышленной инфраструктуры недалеко от жилых кварталов. Больше всего новых рабочих мест появится в ТиНАО – там инвесторы построят более 70 социально и экономически важных объектов, куда смогут трудоустроиться свыше 80 тысяч жителей", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Инвесторы возведут в разных районах ТиНАО несколько комплексов –17 многофункциональных и офисных, а также один промышленный. Также появятся шесть центров инноваций, технопарк, 10 логистических парков, детские сады, школы и поликлиника."В ТиНАО уже введено в эксплуатацию 11 объектов социальной, промышленной и коммерческой инфраструктуры. Среди них – технопарк, четыре школы, четыре детских сада, производственный и логистический комплексы. В результате округ получил около трех тысяч новых рабочих мест", – сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Например, в конце 2023 года девелопер ввел в эксплуатацию комплекс по производству модульных зданий. Он стал частью производственно-логистического центра в районе Внуково. Благодаря программе создания МПТ там появилось около 1,5 тысячи рабочих мест.В свою очередь, бенефициар группы компаний Logistics Partners Айрат Салеев отметил, что ГК уже почти полтора десятилетия реализует девелоперские проекты в области производственно-логистической недвижимости. В рамках программы МПТ был реализован проект строительства комплекса по производству модульных зданий и логистического комплекса на территории района Внуково Новой Москвы.Он отметил, что суммарная площадь объектов превысила 113 тысяч квадратных метров.Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что c момента присоединения территорий ТиНАО к столице количество рабочих мест в этих округах увеличилось более чем в три раза. На сегодняшний день их свыше 290 тысяч.На данный момент в ТиНАО функционирует более 200 крупных, средних и малых промышленных предприятий. Их число постоянно растет, что позволяет ежегодно создавать около 15 тысяч рабочих мест.За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило свыше 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 285 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. Объем привлеченных инвестиций превысит 2 триллиона рублей.Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

https://ria.ru/20240916/moskva-1972910451.html

https://ria.ru/20240915/investkredity-1972801045.html

тинао

москва

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тинао, москва, новая москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов