Рейтинг@Mail.ru
Театр Бориса Эйфмана представляет балет "Преступление и наказание" - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/teatr-1972952964.html
Театр Бориса Эйфмана представляет балет "Преступление и наказание"
Театр Бориса Эйфмана представляет балет "Преступление и наказание" - РИА Новости, 16.09.2024
Театр Бориса Эйфмана представляет балет "Преступление и наказание"
Театр балета Бориса Эйфмана представляет постановку "Преступления и наказания", премьерные показы пройдут 17 и 18 сентября 2024 года на сцене Александринского... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T13:44
2024-09-16T13:44
банки
втб (банк)
александринский театр
борис эйфман
федор достоевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972953717_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fd390cb69c82363f17bd47184f2f26e8.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Театр балета Бориса Эйфмана представляет постановку "Преступления и наказания", премьерные показы пройдут 17 и 18 сентября 2024 года на сцене Александринского театра при поддержке ВТБ, сообщает пресс-служба банка. "Мы всегда с нетерпением ждем новые постановки Бориса Яковлевича Эйфмана. Во всех спектаклях его театра прослеживается уникальное видение и авторский почерк. Для нас многолетняя поддержка этого творческого коллектива – важный вклад в развитие многогранного и разностороннего танцевального искусства нашей страны", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, ее слова приводит пресс-служба. Отмечается, что "Преступление и наказание" стало уже четвертой работой Бориса Эйфмана с наследием Федора Достоевского. Первое произведение, к которому обратился хореограф, – роман "Идиот", позже родились пластические трактовки "Братьев Карамазовых", которые легли в основу двух постановок. Новая работа станет не просто постановкой по сюжету литературного произведения, через художественные средства Эйфман постарается ответить на глобальные вопросы о внутренней природе человека и роли моральных ценностей в ней. "В нашем спектакле мы не пересказываем сюжет книжного первоисточника, но интерпретируем в танце эмоциональный и идейный мир ключевых персонажей Достоевского. Каждый из них – микрокосм, преисполненный запредельных страстей и сталкивающийся с неразрешимыми метафизическими противоречиями", – сказал Эйфман. Хореограф поставил балет на музыку Густава Малера и Бориса Тищенко. Декорации разработал Зиновий Марголин, художником по костюмам выступила Ольга Шаишмелашвили. Социальная ответственность – одно из важных направлений работы банка на протяжении многих лет. В рамках программы "Культурная страна" банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений страны, поддерживая их проекты. ВТБ реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240906/vtb-1970882566.html
https://ria.ru/20240906/konkurs-1971033989.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972953717_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_5d0fabb62bdc2a06f176c598470af36c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
банки, втб (банк), александринский театр, борис эйфман, федор достоевский
Банки, ВТБ (банк), Александринский театр, Борис Эйфман, Федор Достоевский

Театр Бориса Эйфмана представляет балет "Преступление и наказание"

© Фото : Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса ЭйфманаРепетиция балета "Преступление и наказание" в театре балета Бориса Эйфмана
Репетиция балета Преступление и наказание в театре балета Бориса Эйфмана - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана
Репетиция балета "Преступление и наказание" в театре балета Бориса Эйфмана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Театр балета Бориса Эйфмана представляет постановку "Преступления и наказания", премьерные показы пройдут 17 и 18 сентября 2024 года на сцене Александринского театра при поддержке ВТБ, сообщает пресс-служба банка.
"Мы всегда с нетерпением ждем новые постановки Бориса Яковлевича Эйфмана. Во всех спектаклях его театра прослеживается уникальное видение и авторский почерк. Для нас многолетняя поддержка этого творческого коллектива – важный вклад в развитие многогранного и разностороннего танцевального искусства нашей страны", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, ее слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что "Преступление и наказание" стало уже четвертой работой Бориса Эйфмана с наследием Федора Достоевского. Первое произведение, к которому обратился хореограф, – роман "Идиот", позже родились пластические трактовки "Братьев Карамазовых", которые легли в основу двух постановок.
Новая работа станет не просто постановкой по сюжету литературного произведения, через художественные средства Эйфман постарается ответить на глобальные вопросы о внутренней природе человека и роли моральных ценностей в ней.
Балет - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
ВТБ выступит партнером гастролей русского искусства в Китае
6 сентября, 11:20
"В нашем спектакле мы не пересказываем сюжет книжного первоисточника, но интерпретируем в танце эмоциональный и идейный мир ключевых персонажей Достоевского. Каждый из них – микрокосм, преисполненный запредельных страстей и сталкивающийся с неразрешимыми метафизическими противоречиями", – сказал Эйфман.
Хореограф поставил балет на музыку Густава Малера и Бориса Тищенко. Декорации разработал Зиновий Марголин, художником по костюмам выступила Ольга Шаишмелашвили.
Социальная ответственность – одно из важных направлений работы банка на протяжении многих лет. В рамках программы "Культурная страна" банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений страны, поддерживая их проекты. ВТБ реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры, говорится в сообщении.
Студенты общаются после лекций - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Стартовал прием заявок на конкурс по поддержке талантливых студентов
6 сентября, 13:13
 
БанкиВТБ (банк)Александринский театрБорис ЭйфманФедор Достоевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала