https://ria.ru/20240916/teatr-1972952964.html

Театр Бориса Эйфмана представляет балет "Преступление и наказание"

Театр Бориса Эйфмана представляет балет "Преступление и наказание" - РИА Новости, 16.09.2024

Театр Бориса Эйфмана представляет балет "Преступление и наказание"

Театр балета Бориса Эйфмана представляет постановку "Преступления и наказания", премьерные показы пройдут 17 и 18 сентября 2024 года на сцене Александринского... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T13:44

2024-09-16T13:44

2024-09-16T13:44

банки

втб (банк)

александринский театр

борис эйфман

федор достоевский

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Театр балета Бориса Эйфмана представляет постановку "Преступления и наказания", премьерные показы пройдут 17 и 18 сентября 2024 года на сцене Александринского театра при поддержке ВТБ, сообщает пресс-служба банка. "Мы всегда с нетерпением ждем новые постановки Бориса Яковлевича Эйфмана. Во всех спектаклях его театра прослеживается уникальное видение и авторский почерк. Для нас многолетняя поддержка этого творческого коллектива – важный вклад в развитие многогранного и разностороннего танцевального искусства нашей страны", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, ее слова приводит пресс-служба. Отмечается, что "Преступление и наказание" стало уже четвертой работой Бориса Эйфмана с наследием Федора Достоевского. Первое произведение, к которому обратился хореограф, – роман "Идиот", позже родились пластические трактовки "Братьев Карамазовых", которые легли в основу двух постановок. Новая работа станет не просто постановкой по сюжету литературного произведения, через художественные средства Эйфман постарается ответить на глобальные вопросы о внутренней природе человека и роли моральных ценностей в ней. "В нашем спектакле мы не пересказываем сюжет книжного первоисточника, но интерпретируем в танце эмоциональный и идейный мир ключевых персонажей Достоевского. Каждый из них – микрокосм, преисполненный запредельных страстей и сталкивающийся с неразрешимыми метафизическими противоречиями", – сказал Эйфман. Хореограф поставил балет на музыку Густава Малера и Бориса Тищенко. Декорации разработал Зиновий Марголин, художником по костюмам выступила Ольга Шаишмелашвили. Социальная ответственность – одно из важных направлений работы банка на протяжении многих лет. В рамках программы "Культурная страна" банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений страны, поддерживая их проекты. ВТБ реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240906/vtb-1970882566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

банки, втб (банк), александринский театр, борис эйфман, федор достоевский