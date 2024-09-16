https://ria.ru/20240916/svo-1972996976.html

Economist: США вряд ли официально разрешат Киеву бить вглубь России

Economist: США вряд ли официально разрешат Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 16.09.2024

Economist: США вряд ли официально разрешат Киеву бить вглубь России

США могут официально не заявлять об ослаблении ограничений на использование Киевом западных дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ, сообщает журнал Economist. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T16:00

2024-09-16T16:00

2024-09-16T16:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

джо байден

дмитрий песков

вооруженные силы украины

оон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2326d51de573ba063f374fdc594100e3.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. США могут официально не заявлять об ослаблении ограничений на использование Киевом западных дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ, сообщает журнал Economist. В итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером на прошлой неделе Белый дом не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России. Ранее издание Politico сообщало, что США и Великобритания во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября, могут заявить о предоставлении Киеву разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь территории РФ. "Если Байден все же уступит после встречи с (Владимиром - ред.) Зеленским (на полях ГА ООН - ред.), вряд ли об этом заявят официально", - говорится в публикации журнала. Отмечается, что о смене позиции Вашингтона могут тайно передать Киеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 13 сентября заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240916/svo-1972979037.html

https://ria.ru/20240914/nato-1972738843.html

россия

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины, оон, нато, сша, киев, владимир путин, сво