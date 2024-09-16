Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при обстреле Сватово в ЛНР достигло 11 - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 16.09.2024 (обновлено: 15:54 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/svatovo-1972995004.html
Число пострадавших при обстреле Сватово в ЛНР достигло 11
Число пострадавших при обстреле Сватово в ЛНР достигло 11 - РИА Новости, 16.09.2024
Число пострадавших при обстреле Сватово в ЛНР достигло 11
Число пострадавших в результате обстрела центра Сватово в ЛНР украинскими войсками увеличилось до 11, сообщает правительство региона в Telegram-канале со... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:43
2024-09-16T15:54
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сватово
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg
ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела центра Сватово в ЛНР украинскими войсками увеличилось до 11, сообщает правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на региональный минздрав.Ранее министр здравоохранения Наталия Пащенко сообщала, что украинские войска обстреляли центр города Сватово в ЛНР, минно-взрывные травмы получили четыре человека, в том числе 13-летняя девочка."В медицинские учреждения с минно-взрывными травмами госпитализированы шесть мужчин, четыре женщины и 13-летняя девочка", - говорится в сообщении.В правительстве отметили, что трое пострадавших были госпитализированы в Старобельскую городскую больницу, а остальные - в местную центральную городскую больницу.
https://ria.ru/20240916/vsu-1972919436.html
https://ria.ru/20240916/postradavshaya-1972897585.html
луганская народная республика
сватово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, сватово, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Сватово, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Сватово в ЛНР достигло 11

Число пострадавших при украинском обстреле Сватово в ЛНР достигло 11

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела центра Сватово в ЛНР украинскими войсками увеличилось до 11, сообщает правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на региональный минздрав.
Ранее министр здравоохранения Наталия Пащенко сообщала, что украинские войска обстреляли центр города Сватово в ЛНР, минно-взрывные травмы получили четыре человека, в том числе 13-летняя девочка.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
При обстрелах ВСУ в ЛНР пострадали четыре человека, включая ребенка
Вчера, 11:18
"В медицинские учреждения с минно-взрывными травмами госпитализированы шесть мужчин, четыре женщины и 13-летняя девочка", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что трое пострадавших были госпитализированы в Старобельскую городскую больницу, а остальные - в местную центральную городскую больницу.
Последствия обстрела в Белгороде. 16 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Власти рассказали о состоянии пострадавшей при обстреле Белгорода
Вчера, 09:20
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСватовоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала