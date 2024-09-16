https://ria.ru/20240916/svatovo-1972995004.html

Число пострадавших при обстреле Сватово в ЛНР достигло 11

Число пострадавших при обстреле Сватово в ЛНР достигло 11 - РИА Новости, 16.09.2024

Число пострадавших при обстреле Сватово в ЛНР достигло 11

Число пострадавших в результате обстрела центра Сватово в ЛНР украинскими войсками увеличилось до 11, сообщает правительство региона в Telegram-канале со... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T15:43

2024-09-16T15:43

2024-09-16T15:54

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сватово

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела центра Сватово в ЛНР украинскими войсками увеличилось до 11, сообщает правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на региональный минздрав.Ранее министр здравоохранения Наталия Пащенко сообщала, что украинские войска обстреляли центр города Сватово в ЛНР, минно-взрывные травмы получили четыре человека, в том числе 13-летняя девочка."В медицинские учреждения с минно-взрывными травмами госпитализированы шесть мужчин, четыре женщины и 13-летняя девочка", - говорится в сообщении.В правительстве отметили, что трое пострадавших были госпитализированы в Старобельскую городскую больницу, а остальные - в местную центральную городскую больницу.

https://ria.ru/20240916/vsu-1972919436.html

https://ria.ru/20240916/postradavshaya-1972897585.html

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сватово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, сватово, вооруженные силы украины, происшествия