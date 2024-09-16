https://ria.ru/20240916/svatovo-1972995004.html
Число пострадавших при обстреле Сватово в ЛНР достигло 11
Число пострадавших при обстреле Сватово в ЛНР достигло 11 - РИА Новости, 16.09.2024
Число пострадавших при обстреле Сватово в ЛНР достигло 11
Число пострадавших в результате обстрела центра Сватово в ЛНР украинскими войсками увеличилось до 11, сообщает правительство региона в Telegram-канале со... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T15:43
2024-09-16T15:43
2024-09-16T15:54
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сватово
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 16 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела центра Сватово в ЛНР украинскими войсками увеличилось до 11, сообщает правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на региональный минздрав.Ранее министр здравоохранения Наталия Пащенко сообщала, что украинские войска обстреляли центр города Сватово в ЛНР, минно-взрывные травмы получили четыре человека, в том числе 13-летняя девочка."В медицинские учреждения с минно-взрывными травмами госпитализированы шесть мужчин, четыре женщины и 13-летняя девочка", - говорится в сообщении.В правительстве отметили, что трое пострадавших были госпитализированы в Старобельскую городскую больницу, а остальные - в местную центральную городскую больницу.
https://ria.ru/20240916/vsu-1972919436.html
https://ria.ru/20240916/postradavshaya-1972897585.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, сватово, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Сватово, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Сватово в ЛНР достигло 11
Число пострадавших при украинском обстреле Сватово в ЛНР достигло 11