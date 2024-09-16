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Генсек НАТО отказался признать координацию нападения ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 16.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 16.09.2024 (обновлено: 19:11 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/stoltenberg-1973031275.html
Генсек НАТО отказался признать координацию нападения ВСУ на Курскую область
Генсек НАТО отказался признать координацию нападения ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 16.09.2024
Генсек НАТО отказался признать координацию нападения ВСУ на Курскую область
НАТО и отдельные союзники оказывают Украине консультационные услуги, готовят украинских военных и поставляют оружие, но не командуют ВСУ, заявил генсек блока... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T17:36
2024-09-16T19:11
в мире
курская область
нато
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. НАТО и отдельные союзники оказывают Украине консультационные услуги, готовят украинских военных и поставляют оружие, но не командуют ВСУ, заявил генсек блока Йенс Столтенберг в интервью американскому изданию Foreign Policy, отвечая на вопрос о вовлеченности НАТО в украинскую атаку на Курскую область.Трансляция интервью велась на сайте FP."НАТО и союзники оказывают беспрецедентную помощь Украине. 99 процентов помощи поступают от государств НАТО, мы консультируем их, готовим, но мы не ведем войну, не командуем украинскими вооруженными силами. Принимать такие сложные решение должны сами украинцы", - заявил генсек.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Британии и Польши. По информации Службы внешней разведки, страны НАТО также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции.В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своей статье, посвященной Спутниковому центру ЕС (SatCen), признал, что SatCen предоставляет данные и карты по украинскому конфликту.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,8 тысячи военных, 115 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240912/vsu-1972354642.html
https://ria.ru/20240915/ssha-1972769733.html
https://ria.ru/20240911/ataka-1971996846.html
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в мире, курская область, нато, вооруженные силы украины, россия, йенс столтенберг
В мире, Курская область, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО отказался признать координацию нападения ВСУ на Курскую область

Столтенберг заявил, что ВСУ сами планируют действия в Курской области

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. НАТО и отдельные союзники оказывают Украине консультационные услуги, готовят украинских военных и поставляют оружие, но не командуют ВСУ, заявил генсек блока Йенс Столтенберг в интервью американскому изданию Foreign Policy, отвечая на вопрос о вовлеченности НАТО в украинскую атаку на Курскую область.
Трансляция интервью велась на сайте FP.
Военнослужащий группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Перерезать": на Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Курской области
12 сентября, 18:08
"НАТО и союзники оказывают беспрецедентную помощь Украине. 99 процентов помощи поступают от государств НАТО, мы консультируем их, готовим, но мы не ведем войну, не командуем украинскими вооруженными силами. Принимать такие сложные решение должны сами украинцы", - заявил генсек.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Британии и Польши. По информации Службы внешней разведки, страны НАТО также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции.
В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своей статье, посвященной Спутниковому центру ЕС (SatCen), признал, что SatCen предоставляет данные и карты по украинскому конфликту.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
В США сделали неожиданное заявление после слов Блинкена о России
15 сентября, 02:25
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,8 тысячи военных, 115 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Военнослужащие группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Запад боится пожалеть об атаке на Курскую область, заявили в США
11 сентября, 09:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьНАТОВооруженные силы УкраиныРоссияЙенс Столтенберг
 
 
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