Генсек НАТО отказался признать координацию нападения ВСУ на Курскую область
Столтенберг заявил, что ВСУ сами планируют действия в Курской области
© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости. НАТО и отдельные союзники оказывают Украине консультационные услуги, готовят украинских военных и поставляют оружие, но не командуют ВСУ, заявил генсек блока Йенс Столтенберг в интервью американскому изданию Foreign Policy, отвечая на вопрос о вовлеченности НАТО в украинскую атаку на Курскую область.
Трансляция интервью велась на сайте FP.
"НАТО и союзники оказывают беспрецедентную помощь Украине. 99 процентов помощи поступают от государств НАТО, мы консультируем их, готовим, но мы не ведем войну, не командуем украинскими вооруженными силами. Принимать такие сложные решение должны сами украинцы", - заявил генсек.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Британии и Польши. По информации Службы внешней разведки, страны НАТО также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции.
В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своей статье, посвященной Спутниковому центру ЕС (SatCen), признал, что SatCen предоставляет данные и карты по украинскому конфликту.
В США сделали неожиданное заявление после слов Блинкена о России
15 сентября, 02:25
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,8 тысячи военных, 115 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Запад боится пожалеть об атаке на Курскую область, заявили в США
11 сентября, 09:58