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В США призвали Секретную службу усилить защиту Трампа
В США призвали Секретную службу усилить защиту Трампа - РИА Новости, 16.09.2024
В США призвали Секретную службу усилить защиту Трампа
Секретная служба США должна охранять кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа с той же бдительностью, что и нынешнего главу государства Джо... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T02:10
2024-09-16T02:10
2024-09-16T02:10
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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Секретная служба США должна охранять кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа с той же бдительностью, что и нынешнего главу государства Джо Байдена, заявил бывший участник предвыборной гонки и бизнесмен Вивек Рамасвами в соцсети X. "Мы признательны за то, что президент Трамп остался невредим, однако этой закономерности политического насилия необходимо положить конец прямо сейчас", - написал Рамасвами в своем аккаунте. На фоне состоявшейся в воскресенье попытки покушения он призвал Секретную службу "немедленно усилить защиту" Трампа до того же уровня, которой пользуется Джо Байден. Стрельба произошла в воскресенье у гольф-глуба во Флориде, где находился Трамп. По данным правоохранителей, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. К расследованию подключилось ФБР, американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа.
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, джо байден, вивек рамасвами, фбр, ак-47, повторное покушение на трампа
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден, Вивек Рамасвами, ФБР, АК-47, Повторное покушение на Трампа
В США призвали Секретную службу усилить защиту Трампа
Экс-участник предвыборной гонки Рамасвами призвал усилить охрану Трампа