https://ria.ru/20240916/ssha-1972870527.html

Полиция рассказала, как далеко от Трампа произошла стрельба

Полиция рассказала, как далеко от Трампа произошла стрельба - РИА Новости, 16.09.2024

Полиция рассказала, как далеко от Трампа произошла стрельба

Стрельба у гольф-клуба экс-президента США Дональда Трампа в штате Флорида произошла примерно в 270-450 метрах от политика, сообщил шериф округа Палм-Бич Рик... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T00:41

2024-09-16T00:41

2024-09-16T00:53

в мире

сша

дональд трамп

повторное покушение на трампа

флорида

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ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Стрельба у гольф-клуба экс-президента США Дональда Трампа в штате Флорида произошла примерно в 270-450 метрах от политика, сообщил шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу."Вероятно, от 300 до 500 ярдов (270-450 метрах - ред.). Но с винтовкой и таким оптическим прицелом это не такое уж большое расстояние", – сказал Брэдшоу в ходе пресс-конференции.Ранее официальный представитель Секретной службы США, обеспечивающей безопасность первых лиц государства, Энтони Гульельми сообщил, что ведомство проводит расследование инцидента со стрельбой, который произошел в воскресенье неподалеку от места, где находился Трамп.

https://ria.ru/20240915/tramp-1972866386.html

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в мире, сша, дональд трамп, повторное покушение на трампа, флорида