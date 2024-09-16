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Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области
Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области
Алексей Смирнов, победивший на выборах губернатора Курской области, вступил в должность главы региона, сообщили в в Telegram-канале правительства Курской... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:47
2024-09-16T14:47
2024-09-16T14:53
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ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Алексей Смирнов, победивший на выборах губернатора Курской области, вступил в должность главы региона, сообщили в в Telegram-канале правительства Курской области."Алексей Борисович Смирнов вступил в должность губернатора Курской области", - говорится в сообщении.
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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , выборы в россии — 2024, россия
Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Выборы в России — 2024, Россия
Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области
Врио губернатора Алексей Смирнов вступил в должность главы Курской области