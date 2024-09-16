https://ria.ru/20240916/smirnov-1972978086.html

Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области

Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области - РИА Новости, 16.09.2024

Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области

Алексей Смирнов, победивший на выборах губернатора Курской области, вступил в должность главы региона, сообщили в в Telegram-канале правительства Курской... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:47

2024-09-16T14:47

2024-09-16T14:53

политика

курская область

алексей смирнов (политик)

выборы в россии — 2024

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946068021_0:45:499:326_1920x0_80_0_0_ede3cd2cae0fb41ef562a76879c3ac52.jpg

ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Алексей Смирнов, победивший на выборах губернатора Курской области, вступил в должность главы региона, сообщили в в Telegram-канале правительства Курской области."Алексей Борисович Смирнов вступил в должность губернатора Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240909/peskov-1971578260.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, курская область, алексей смирнов (политик) , выборы в россии — 2024, россия