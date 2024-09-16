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Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
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14:47 16.09.2024 (обновлено: 14:53 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/smirnov-1972978086.html
Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области
Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области - РИА Новости, 16.09.2024
Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области
Алексей Смирнов, победивший на выборах губернатора Курской области, вступил в должность главы региона, сообщили в в Telegram-канале правительства Курской... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:47
2024-09-16T14:53
политика
курская область
алексей смирнов (политик)
выборы в россии — 2024
россия
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ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Алексей Смирнов, победивший на выборах губернатора Курской области, вступил в должность главы региона, сообщили в в Telegram-канале правительства Курской области."Алексей Борисович Смирнов вступил в должность губернатора Курской области", - говорится в сообщении.
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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , выборы в россии — 2024, россия
Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Выборы в России — 2024, Россия
Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области

Врио губернатора Алексей Смирнов вступил в должность главы Курской области

© Фото : официальный сайт Губернатора и Правительства Курской областиПервый заместитель Губернатора Курской области Алексей Смирнов
Первый заместитель Губернатора Курской области Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области
Первый заместитель Губернатора Курской области Алексей Смирнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 сен - РИА Новости. Алексей Смирнов, победивший на выборах губернатора Курской области, вступил в должность главы региона, сообщили в в Telegram-канале правительства Курской области.
"Алексей Борисович Смирнов вступил в должность губернатора Курской области", - говорится в сообщении.
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Кремле заявили об уверенной победе врио глав регионов на выборах
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ПолитикаКурская областьАлексей Смирнов (политик)Выборы в России — 2024Россия
 
 
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