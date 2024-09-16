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Стартовал акселератор "Экспортеры 2.0" для выхода на зарубежные рынки - РИА Новости, 16.09.2024
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19:17 16.09.2024 (обновлено: 19:21 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/skolkovo-1973050376.html
Стартовал акселератор "Экспортеры 2.0" для выхода на зарубежные рынки
Стартовал акселератор "Экспортеры 2.0" для выхода на зарубежные рынки - РИА Новости, 16.09.2024
Стартовал акселератор "Экспортеры 2.0" для выхода на зарубежные рынки
Очередной 11-й поток бизнес-акселератора "Экспортеры 2.0" стартовал в Московской школе управления "Сколково", сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T19:17
2024-09-16T19:21
экономика
россия
технологии
сколково
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Очередной 11-й поток бизнес-акселератора "Экспортеры 2.0" стартовал в Московской школе управления "Сколково", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Программа предназначена для предпринимателей, которые стремятся вывести свои продукты на зарубежные рынки. За время обучения участники разрабатывают экспортные стратегии и пошаговые планы действий для целевых рынков", - ежегодно в программе обучаются представители более 150 компаний из всех регионов России.В течение четырех месяцев участники акселератора изучат конкурентную среду, проработают стратегию выхода на экспорт и адаптируют свои продукты под новые рынки. При поддержке бизнес-коучей они определят целевую аудиторию и просчитают рентабельность экспортных операций.Принять участие в программе могут компании при поддержке Центров поддержки экспорта (ЦПЭ). Государство субсидирует до 80% стоимости обучения."Акселерационная программа "Экспортеры 2.0" работает уже пять лет. За это время порядка 620 предпринимателей из более чем 40 регионов России прошли обучение и сделали первые шаги в завоевании внешних рынков. Такой формат обучения позволяет участникам встретиться с единомышленниками, обменяться опытом, пройти тренинги и пообщаться с приглашенными экспертами. С прошлого потока мы ввели новшество - день дистрибьютера в конце четвертого модуля. Это позволило значительно увеличить конверсию от акселерационной программы и показало вектор роста компаниям, которые еще не заключили экспортные контракты", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Программа "Экспортеры 2.0" реализуется РЭЦ совместно с Московской школой управления "Сколково".
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экономика, россия, технологии, сколково
Экономика, Россия, Технологии, Сколково

Стартовал акселератор "Экспортеры 2.0" для выхода на зарубежные рынки

© Фото : пресс-служба РЭЦСтартовал 11-й поток бизнес-акселератора "Экспортеры 2.0" в Московской школе управления "Сколково"
Стартовал 11-й поток бизнес-акселератора Экспортеры 2.0 в Московской школе управления Сколково - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Стартовал 11-й поток бизнес-акселератора "Экспортеры 2.0" в Московской школе управления "Сколково"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Очередной 11-й поток бизнес-акселератора "Экспортеры 2.0" стартовал в Московской школе управления "Сколково", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Программа предназначена для предпринимателей, которые стремятся вывести свои продукты на зарубежные рынки. За время обучения участники разрабатывают экспортные стратегии и пошаговые планы действий для целевых рынков", - ежегодно в программе обучаются представители более 150 компаний из всех регионов России.
В течение четырех месяцев участники акселератора изучат конкурентную среду, проработают стратегию выхода на экспорт и адаптируют свои продукты под новые рынки. При поддержке бизнес-коучей они определят целевую аудиторию и просчитают рентабельность экспортных операций.
Принять участие в программе могут компании при поддержке Центров поддержки экспорта (ЦПЭ). Государство субсидирует до 80% стоимости обучения.
"Акселерационная программа "Экспортеры 2.0" работает уже пять лет. За это время порядка 620 предпринимателей из более чем 40 регионов России прошли обучение и сделали первые шаги в завоевании внешних рынков. Такой формат обучения позволяет участникам встретиться с единомышленниками, обменяться опытом, пройти тренинги и пообщаться с приглашенными экспертами. С прошлого потока мы ввели новшество - день дистрибьютера в конце четвертого модуля. Это позволило значительно увеличить конверсию от акселерационной программы и показало вектор роста компаниям, которые еще не заключили экспортные контракты", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Программа "Экспортеры 2.0" реализуется РЭЦ совместно с Московской школой управления "Сколково".
 
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