Рейтинг@Mail.ru
"Захватят все". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:12 16.09.2024
https://ria.ru/20240916/shvetsiya-1972878547.html
"Захватят все". В США сделали неожиданное заявление о России
"Захватят все". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 16.09.2024
"Захватят все". В США сделали неожиданное заявление о России
У Запада не осталось инструментов военного давления на Россию, вся техника НАТО уничтожается или захватывается, заявил бывший американский разведчик Скотт... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T04:12
2024-09-16T04:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971436048_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48765a89667bb17c9d66c2936899f928.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. У Запада не осталось инструментов военного давления на Россию, вся техника НАТО уничтожается или захватывается, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мы почему-то постоянно думаем, что Россия слаба, мы верим, что она не сделает этого или того. Сейчас мы, напротив, наблюдаем, как она буквально задает нам жару на Украине. У Европы не осталось ничего, что может повлиять на ситуацию. Швеция отправляет уже 17-й пакет помощи Киеву. Все кончено, Швеция. Русские все это уничтожат и захватят", — предупредил разведчик.В четверг президент Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте с Россией.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
https://ria.ru/20240916/britaniya-1972874205.html
https://ria.ru/20240915/zelenskiy-1972768190.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971436048_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_dc33ee0150274c0510ee7c3081b4f219.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО
"Захватят все". В США сделали неожиданное заявление о России

Риттер: у НАТО не осталось оружия, которое РФ не могла бы уничтожить или забрать

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат"
Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. У Запада не осталось инструментов военного давления на Россию, вся техника НАТО уничтожается или захватывается, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Мы почему-то постоянно думаем, что Россия слаба, мы верим, что она не сделает этого или того. Сейчас мы, напротив, наблюдаем, как она буквально задает нам жару на Украине. У Европы не осталось ничего, что может повлиять на ситуацию. Швеция отправляет уже 17-й пакет помощи Киеву. Все кончено, Швеция. Русские все это уничтожат и захватят", — предупредил разведчик.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
"Просто фантастика". На Западе поражены планом британцев по России
01:59
В четверг президент Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте с Россией.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
СМИ: Зеленский поедет в США просить Байдена разрешить удары по России
Вчера, 01:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала