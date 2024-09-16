https://ria.ru/20240916/shvetsiya-1972878547.html

"Захватят все". В США сделали неожиданное заявление о России

"Захватят все". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 16.09.2024

"Захватят все". В США сделали неожиданное заявление о России

У Запада не осталось инструментов военного давления на Россию, вся техника НАТО уничтожается или захватывается, заявил бывший американский разведчик Скотт... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T04:12

2024-09-16T04:12

2024-09-16T04:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. У Запада не осталось инструментов военного давления на Россию, вся техника НАТО уничтожается или захватывается, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мы почему-то постоянно думаем, что Россия слаба, мы верим, что она не сделает этого или того. Сейчас мы, напротив, наблюдаем, как она буквально задает нам жару на Украине. У Европы не осталось ничего, что может повлиять на ситуацию. Швеция отправляет уже 17-й пакет помощи Киеву. Все кончено, Швеция. Русские все это уничтожат и захватят", — предупредил разведчик.В четверг президент Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте с Россией.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.

https://ria.ru/20240916/britaniya-1972874205.html

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в мире, россия, украина, нато