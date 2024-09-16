https://ria.ru/20240916/shkola-1973046775.html

Мужчина пытался пройти в школу в Челябинске, где произошло ЧП

Мужчина пытался пройти в школу в Челябинске, где произошло ЧП - РИА Новости, 16.09.2024

Мужчина пытался пройти в школу в Челябинске, где произошло ЧП

Мужчина, утверждавший, что работал в школе в Челябинске, где произошло ЧП, пытался пройти на ее территорию, его задержали, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T12:48

2024-09-16T12:48

2024-09-16T18:51

происшествия

челябинск

нападение ученика на школу в челябинске

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен - РИА Новости. Мужчина, утверждавший, что работал в школе в Челябинске, где произошло ЧП, пытался пройти на ее территорию, его задержали, передает корреспондент РИА Новости. Около 14.00 (12.00 мск) к школе подошёл невысокий худенький мужчина и попытался пройти в учебное заведение. Он заявил, что у него есть удостоверение, и утверждал, что здесь ранее работал. Его отвели в автомобиль полиции, дежуривший у школы. В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы. Нападавшего задержал вызванный на место наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972956068.html

челябинск

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание мужчины около челябинской школы, где утром напал подросток на учеников В челябинскую школу, на учеников которой утром напал подросток, попытался пройти мужчина, утверждавший, что работал в этом учебном заведении. Он даже заявил, что у него есть удостоверение, однако полиция, которая дежурит у оцепленного здания с утра, не впечатлилась и его задержала. 2024-09-16T12:48 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, челябинск, нападение ученика на школу в челябинске, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)