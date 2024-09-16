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Мужчина пытался пройти в школу в Челябинске, где произошло ЧП - РИА Новости, 16.09.2024
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12:48 16.09.2024 (обновлено: 18:51 16.09.2024)
https://ria.ru/20240916/shkola-1973046775.html
Мужчина пытался пройти в школу в Челябинске, где произошло ЧП
Мужчина пытался пройти в школу в Челябинске, где произошло ЧП - РИА Новости, 16.09.2024
Мужчина пытался пройти в школу в Челябинске, где произошло ЧП
Мужчина, утверждавший, что работал в школе в Челябинске, где произошло ЧП, пытался пройти на ее территорию, его задержали, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T12:48
2024-09-16T18:51
происшествия
челябинск
нападение ученика на школу в челябинске
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен - РИА Новости. Мужчина, утверждавший, что работал в школе в Челябинске, где произошло ЧП, пытался пройти на ее территорию, его задержали, передает корреспондент РИА Новости. Около 14.00 (12.00 мск) к школе подошёл невысокий худенький мужчина и попытался пройти в учебное заведение. Он заявил, что у него есть удостоверение, и утверждал, что здесь ранее работал. Его отвели в автомобиль полиции, дежуривший у школы. В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы. Нападавшего задержал вызванный на место наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД. Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972956068.html
челябинск
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Задержание мужчины около челябинской школы, где утром напал подросток на учеников
В челябинскую школу, на учеников которой утром напал подросток, попытался пройти мужчина, утверждавший, что работал в этом учебном заведении. Он даже заявил, что у него есть удостоверение, однако полиция, которая дежурит у оцепленного здания с утра, не впечатлилась и его задержала.
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происшествия, челябинск, нападение ученика на школу в челябинске, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Челябинск, Нападение ученика на школу в Челябинске, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Мужчина пытался пройти в школу в Челябинске, где произошло ЧП

Мужчина пытался пройти в школу в Челябинске, где произошло ЧП, он задержан

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен - РИА Новости. Мужчина, утверждавший, что работал в школе в Челябинске, где произошло ЧП, пытался пройти на ее территорию, его задержали, передает корреспондент РИА Новости.
Около 14.00 (12.00 мск) к школе подошёл невысокий худенький мужчина и попытался пройти в учебное заведение. Он заявил, что у него есть удостоверение, и утверждал, что здесь ранее работал. Его отвели в автомобиль полиции, дежуривший у школы.
В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы. Нападавшего задержал вызванный на место наряд Росгвардии, отметили в ГУМВД.
Подросток, напавший на сверстников и учителя в Челябинске, пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
Обстановка у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Появились подробности нападения челябинского подростка на школу
Вчера, 13:51
 
ПроисшествияЧелябинскНападение ученика на школу в ЧелябинскеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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