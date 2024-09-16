https://ria.ru/20240916/shkola-1972976938.html
Челябинская школа, где произошло ЧП, проходила проверку по безопасности
Челябинская школа, где произошло ЧП, проходила проверку по безопасности - РИА Новости, 16.09.2024
Челябинская школа, где произошло ЧП, проходила проверку по безопасности
Школа №68 в Челябинске, где в понедельник утром подросток напал с молотком на сверстников, прошла перед началом учебного года комплексную проверку готовности,... РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T14:42
2024-09-16T14:42
2024-09-16T15:01
происшествия
челябинск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нападение ученика на школу в челябинске
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Школа №68 в Челябинске, где в понедельник утром подросток напал с молотком на сверстников, прошла перед началом учебного года комплексную проверку готовности, включая проверку безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки региона. "Как и все школы, перед началом учебного года образовательная организация проходила комплексную проверку готовности, включая проверку безопасности. Также организация участвовала во всероссийских учениях по действиям при террористической угрозе, которые проходили 29-30 августа", - сказали в пресс-службе. Сейчас с образовательными организациями идет работа по усилению мер безопасности для недопущения подобных случаев, добавили в министерстве. В настоящий момент идут следственные действия, необходимо дождаться их завершения, добавили в пресс-службе. В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Напавший подросток пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре. СУСК по факту произошедшего возбудило уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972965853.html
https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972956068.html
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Кадры из школы и квартиры подростка, напавшего на сверстников в Челябинске
СК показал видео из школы и квартиры подростка, напавшего на сверстников в Челябинске
2024-09-16T14:42
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происшествия, челябинск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске, россия
Происшествия, Челябинск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Нападение ученика на школу в Челябинске, Россия
Челябинская школа, где произошло ЧП, проходила проверку по безопасности
Школа в Челябинске, где произошло нападение, проходила проверку по безопасности
ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Школа №68 в Челябинске, где в понедельник утром подросток напал с молотком на сверстников, прошла перед началом учебного года комплексную проверку готовности, включая проверку безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки региона.
"Как и все школы, перед началом учебного года образовательная организация проходила комплексную проверку готовности, включая проверку безопасности. Также организация участвовала во всероссийских учениях по действиям при террористической угрозе, которые проходили 29-30 августа", - сказали в пресс-службе.
Сейчас с образовательными организациями идет работа по усилению мер безопасности для недопущения подобных случаев, добавили в министерстве. В настоящий момент идут следственные действия, необходимо дождаться их завершения, добавили в пресс-службе.
В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные.
Напавший подросток пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре.
СУСК по факту произошедшего возбудило уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии
, добавили в ГУМВД.