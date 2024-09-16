https://ria.ru/20240916/shkola-1972976938.html

Челябинская школа, где произошло ЧП, проходила проверку по безопасности

Челябинская школа, где произошло ЧП, проходила проверку по безопасности - РИА Новости, 16.09.2024

Челябинская школа, где произошло ЧП, проходила проверку по безопасности

Школа №68 в Челябинске, где в понедельник утром подросток напал с молотком на сверстников, прошла перед началом учебного года комплексную проверку готовности,... РИА Новости, 16.09.2024

2024-09-16T14:42

2024-09-16T14:42

2024-09-16T15:01

происшествия

челябинск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нападение ученика на школу в челябинске

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972983295_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ea05707c95c55108814f89fd1840e8f.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Школа №68 в Челябинске, где в понедельник утром подросток напал с молотком на сверстников, прошла перед началом учебного года комплексную проверку готовности, включая проверку безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки региона. "Как и все школы, перед началом учебного года образовательная организация проходила комплексную проверку готовности, включая проверку безопасности. Также организация участвовала во всероссийских учениях по действиям при террористической угрозе, которые проходили 29-30 августа", - сказали в пресс-службе. Сейчас с образовательными организациями идет работа по усилению мер безопасности для недопущения подобных случаев, добавили в министерстве. В настоящий момент идут следственные действия, необходимо дождаться их завершения, добавили в пресс-службе. В понедельник в школе №68 в Челябинске подросток с молотком напал на других учеников. По данным регионального минздрава, трое 13-летних школьников – две девочки и мальчик – и преподаватель госпитализированы, двое пострадавших направлены в операционные. Напавший подросток пронес в школу нож, молоток и пистолет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Пистолет оказался муляжом, уточнили в прокуратуре. СУСК по факту произошедшего возбудило уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Нападавшего задержал вызванный в школу наряд Росгвардии, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972965853.html

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972956068.html

челябинск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из школы и квартиры подростка, напавшего на сверстников в Челябинске СК показал видео из школы и квартиры подростка, напавшего на сверстников в Челябинске 2024-09-16T14:42 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нападение ученика на школу в челябинске, россия