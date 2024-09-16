https://ria.ru/20240916/shkola-1972906364.html
СК возбудил уголовные дела после ЧП в челябинской школе
СК возбудил уголовные дела после ЧП в челябинской школе - РИА Новости, 16.09.2024
СК возбудил уголовные дела после ЧП в челябинской школе
Уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности возбуждено после нападения 13-летнего школьника на сверстников и учителя в Челябинске, сообщается РИА Новости, 16.09.2024
2024-09-16T10:18
2024-09-16T10:18
2024-09-16T10:57
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
нападение ученика на школу в челябинске
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности возбуждено после нападения 13-летнего школьника на сверстников и учителя в Челябинске, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России."Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений... "организация убийства",... "халатность", - говорится в сообщении.По предварительным данным, утром 16 сентября 13-летний ученик одной из школ Челябинска напал на сверстников и учителя, количество пострадавших уточняется. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.
https://ria.ru/20240914/napadeniya-1972708315.html
челябинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение ученика на школу в Челябинске
СК возбудил уголовные дела после ЧП в челябинской школе
СК возбудил уголовные дела после нападения ученика в школе в Челябинске